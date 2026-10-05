MLB地区シリーズの試合日程・対戦カード・テレビ放送予定

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MLB地区シリーズではア・リーグ、ナ・リーグともにリーグ優勝決定シリーズ進出を懸けた戦いとなり、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースをはじめ、各リーグの強豪チームが激突する。

本記事では、MLB地区シリーズ2026の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定を紹介する。

MLB地区シリーズ2026の対戦カード

2026年MLBポストシーズンの地区シリーズ(ディビジョンシリーズ)は、ア・リーグ、ナ・リーグともに5戦3勝制で行われる。

ナ・リーグではドジャースvsブレーブス、ブルワーズvsパドレス、ア・リーグではガーディアンズvsホワイトソックス、レイズvsヤンキースが組まれている。

リーグ 対戦カード ナ・リーグ ドジャース vs ブレーブス ナ・リーグ ブルワーズ vs パドレス ア・リーグ ガーディアンズ vs ホワイトソックス ア・リーグ レイズ vs ヤンキース

MLB地区シリーズ2026の試合日程

地区シリーズでは、上位シードの本拠地で第1戦、第2戦、第5戦、下位シードの本拠地で第3戦、第4戦が行われる。

第1戦｜10月4日(日)

開始時間 対戦カード 結果 2:00 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 0-3 5:00 ブレーブス vs ドジャース 3-5 7:30 ヤンキース vs レイズ 0-1 9:30 パドレス vs ブルワーズ 2-3

第2戦｜10月5日(月)～10月6日(火)

日程 開始時間 対戦カード 10月5日(月) 5:00 ブルワーズ 4-3 パドレス 10月5日(月) 9:00 ドジャース vs ブレーブス 10月6日(火) 6:00 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 10月6日(火) 9:00 レイズ vs ヤンキース

第3戦｜10月7日(水)～10月8日(木)

日程 開始時間 対戦カード 10月7日(水) 7:00 ブレーブス vs ドジャース 10月7日(水) 10:30 パドレス vs ブルワーズ 10月8日(木) 5:00 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 10月8日(木) 9:00 ヤンキース vs レイズ

第4戦｜10月8日(木)～10月9日(金) ※必要時

日程 開始時間 対戦カード 10月8日(木) 7:00 ブレーブス vs ドジャース 10月8日(木) 11:00 パドレス vs ブルワーズ 10月9日(金) 6:00 ホワイトソックス vs ガーディアンズ 10月9日(金) 9:00 レイズ vs ヤンキース

第5戦｜10月10日(土)～10月11日(日) ※必要時

日程 開始時間 対戦カード 10月10日(土) 5:30 ブルワーズ vs パドレス 10月10日(土) 9:00 ドジャース vs ブレーブス 10月11日(日) 6:00 ガーディアンズ vs ホワイトソックス 10月11日(日) 9:00 レイズ vs ヤンキース

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル 形態 ポストシーズン中継 SPOTVチャンネル(Amazon)

[30日間無料体験あり] ネット ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信 【ディビジョンシリーズ】

10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス

10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース 【リーグチャンピオンシップシリーズ】

未発表 【ワールドシリーズ】

全試合 J SPORTS 衛星放送 注目試合を生中継 【ドジャース vs ブレーブス】

10/4(日)4:55 第1戦

10/5(月)8:55 第2戦

10/7(水)6:55 第3戦 【ブルワーズ vs パドレス】

10/5(月)4:55 第2戦

10/7(水)10:25 第3戦 【レイズ vs ヤンキース】

10/4(日)7:25 第1戦

10/6(火)8:55 第2戦 【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】

10/6(火)5:55 第2戦 【対戦カード未定】

10/8(木)5:00～13:00 ディビジョンシリーズ

10/8(木)9:00～15:00 ディビジョンシリーズ

10/9(金)5:00～13:00 ア・リーグ ディビジョンシリーズ第4戦 MLB.tv(Amazon)

[7日間無料トライアルあり] ネット 全試合をライブ配信 SPOTV NOW ネット 全試合をライブ配信 Lemino(SPOTVパック) ネット 全試合をライブ配信 NHK 総合・総合サブ 地上波 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス NHK BS 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス

10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス

10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス

10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ

10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース

10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ

10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ NHK BSプレミアム4K 衛星放送 注目試合を生中継 10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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