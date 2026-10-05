あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Shohei OtaniGetty Images
MLB.tvならドジャース戦などポストシーズン全試合配信！7日間無料体験で視聴
Aoi Fujimiya

MLB地区シリーズの試合日程・対戦カード・テレビ放送予定

【MLB地区シリーズ2026】試合日程・対戦カード・開始時間は？テレビ放送・ネット配信予定まとめ。

無料トライアルで視聴可能
MLB.tv Amazon

MLB.tv

『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！

Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！

7日間無料体験
MLBポストシーズン見放題！
Lemino MLB

Lemino

Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！

MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信

料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題

全試合配信
30日間無料トライアルあり
MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでもポストシーズン配信！

プライム会員は追加料金なし！30日間無料トライアルも利用可能

試合日ごとに1試合を配信

30日間無料体験
ポストシーズン全試合配信
mlb spotv 2026

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』はMLBを徹底中継！

ポストシーズン2026を「日本語実況・解説付き」で全試合ライブ配信

全試合日本語配信
無料トライアルで視聴可能
MLB.tv Amazon

MLB.tv

『MLB.tv』でポストシーズン全試合をライブ配信！

Amazonプライムビデオ経由なら無料トライアルあり！

7日間無料体験
MLBポストシーズン見放題！
Lemino MLB

Lemino

Leminoが「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ」を販売！

MLBポストシーズン2026を全試合ライブ＆見逃し配信

料金3,000円(税込)でワールドシリーズまで見放題

全試合配信
30日間無料トライアルあり
MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』の「SPOTV」チャンネルでもポストシーズン配信！

プライム会員は追加料金なし！30日間無料トライアルも利用可能

試合日ごとに1試合を配信

30日間無料体験

MLB地区シリーズではア・リーグ、ナ・リーグともにリーグ優勝決定シリーズ進出を懸けた戦いとなり、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースをはじめ、各リーグの強豪チームが激突する。

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

本記事では、MLB地区シリーズ2026の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定を紹介する。

MLB地区シリーズ2026の対戦カード

2026年MLBポストシーズンの地区シリーズ(ディビジョンシリーズ)は、ア・リーグ、ナ・リーグともに5戦3勝制で行われる。

ナ・リーグではドジャースvsブレーブス、ブルワーズvsパドレス、ア・リーグではガーディアンズvsホワイトソックス、レイズvsヤンキースが組まれている。

リーグ

対戦カード

ナ・リーグ

ドジャース vs ブレーブス

ナ・リーグ

ブルワーズ vs パドレス

ア・リーグ

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

ア・リーグ

レイズ vs ヤンキース

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

MLB地区シリーズ2026の試合日程

地区シリーズでは、上位シードの本拠地で第1戦、第2戦、第5戦、下位シードの本拠地で第3戦、第4戦が行われる。

第1戦｜10月4日(日)

開始時間

対戦カード

結果

2:00

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

0-3

5:00

ブレーブス vs ドジャース

3-5

7:30

ヤンキース vs レイズ

0-1

9:30

パドレス vs ブルワーズ

2-3

第2戦｜10月5日(月)～10月6日(火)

日程

開始時間

対戦カード

10月5日(月)

5:00

ブルワーズ 4-3 パドレス

10月5日(月)

9:00

ドジャース vs ブレーブス

10月6日(火)

6:00

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

10月6日(火)

9:00

レイズ vs ヤンキース

第3戦｜10月7日(水)～10月8日(木)

日程

開始時間

対戦カード

10月7日(水)

7:00

ブレーブス vs ドジャース

10月7日(水)

10:30

パドレス vs ブルワーズ

10月8日(木)

5:00

ホワイトソックス vs ガーディアンズ

10月8日(木)

9:00

ヤンキース vs レイズ

第4戦｜10月8日(木)～10月9日(金) ※必要時

日程

開始時間

対戦カード

10月8日(木)

7:00

ブレーブス vs ドジャース

10月8日(木)

11:00

パドレス vs ブルワーズ

10月9日(金)

6:00

ホワイトソックス vs ガーディアンズ

10月9日(金)

9:00

レイズ vs ヤンキース

第5戦｜10月10日(土)～10月11日(日) ※必要時

日程

開始時間

対戦カード

10月10日(土)

5:30

ブルワーズ vs パドレス

10月10日(土)

9:00

ドジャース vs ブレーブス

10月11日(日)

6:00

ガーディアンズ vs ホワイトソックス

10月11日(日)

9:00

レイズ vs ヤンキース

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

MLBポストシーズン2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBポストシーズン2026は、Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』、『SPOTV NOW』『MLB.tv(Amazonあり)』『Lemino(SPOTVパック)』でネット配信されるほか、衛星放送『J SPORTS』でも中継が予定されている。

『NHK』でもポストシーズンの注目試合が放送される予定だ。

チャンネル

形態

ポストシーズン中継

SPOTVチャンネル(Amazon)
[30日間無料体験あり]

ネット

ポストシーズン厳選試合、ワールドシリーズ全試合をライブ配信

【ディビジョンシリーズ】
10/4(日)4:48 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)8:58 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)6:00 ガーディアンズvsホワイトソックス
10/7(水)6:48 ブレーブスvsドジャース

【リーグチャンピオンシップシリーズ】
未発表

【ワールドシリーズ】
全試合

J SPORTS

衛星放送

注目試合を生中継

【ドジャース vs ブレーブス】
10/4(日)4:55 第1戦
10/5(月)8:55 第2戦
10/7(水)6:55 第3戦

【ブルワーズ vs パドレス】
10/5(月)4:55 第2戦
10/7(水)10:25 第3戦

【レイズ vs ヤンキース】
10/4(日)7:25 第1戦
10/6(火)8:55 第2戦

【ガーディアンズ vs ホワイトソックス】
10/6(火)5:55 第2戦

【対戦カード未定】
10/8(木)5:00～13:00 ディビジョンシリーズ
10/8(木)9:00～15:00 ディビジョンシリーズ
10/9(金)5:00～13:00 ア・リーグ ディビジョンシリーズ第4戦

MLB.tv(Amazon)
[7日間無料トライアルあり]

ネット

全試合をライブ配信

SPOTV NOW

ネット

全試合をライブ配信

Lemino(SPOTVパック)

ネット

全試合をライブ配信

NHK 総合・総合サブ

地上波

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

NHK BS

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)4:40 ドジャースvsブレーブス
10/5(月)4:55 ブルワーズvsパドレス
10/5(月)9:00 ドジャースvsブレーブス
10/6(火)5:55 ホワイトソックスvsガーディアンズ
10/7(水)6:55 ブレーブスvsドジャース
10/7(水)10:30 パドレスvsブルワーズ
10/8(木)5:00 ホワイトソックスvsガーディアンズ

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

注目試合を生中継

10/4(日)1:50 ガーディアンズvsホワイトソックス

※各チャンネルの中継対象試合は対戦カード決定後に発表。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法

【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり

MLB.tv AmazonAmazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

MLB.tvでドジャース戦などポストシーズン全試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり

MLB on SPOTV Prime Video 2026

Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオ登録方法

  1. Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
  2. 視聴したい試合を選択
  3. 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
  4. 支払い方法を入力
  5. 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

Amazonプライムビデオでポストシーズン注目試合を配信！プライム会員は追加料金なし今すぐ無料体験視聴

【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信

mlb spotv 2026SPOTV NOW

SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【SPOTV NOW】MLB徹底中継！ポストシーズン2026は全試合配信今すぐ登録

【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！

Lemino MLBNTTドコモ Lemino

LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。

SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法

  1. LeminoのMLB特設ページへアクセス
  2. 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ
  3. 購入ボタンをタップ
  4. dアカウントでログイン
  5. 支払い情報を入力
  6. 申し込み内容を確認して購入完了
Lemino SPOTVパックでMLBポストシーズン配信！3,000円で全試合見放題今すぐ加入

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー