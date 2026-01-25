MLB 2026開幕はいつ？どこで開催？

2026シーズンのMLB（メジャーリーグベースボール）は、日本時間3月26日(木)に開幕する。

ここでは2026シーズンのMLB開幕日や対戦カード、会場を紹介する。

MLB2026開幕

2026シーズンのMLB公式戦は、日本時間3月26日(木)、サンフランシスコのオラクル・パークで行われるサンフランシスコ・ジャイアンツvsニューヨーク・ヤンキースで開幕。同日に行われる公式戦は、この1試合のみとなっている。

なお日本時間27日には全30チームがシーズン開幕を迎える。

各球団の開幕試合

3月26日(木)

ジャイアンツvsヤンキース

3月27日(金)

レイズvsカージナルス

アスレチックスvsブルージェイズ

ツインズvsオリオールズ

レンジャーズvsフィリーズ

レッドソックスvsカブス

パイレーツvsメッツ

ロッキーズvsマーリンズ

ホワイトソックスvsブルワーズ

ロイヤルズvsブレーブス

タイガースvsパドレス

ダイヤモンドバックスvsドジャース

ガーディアンズvsマリナーズ

エンゼルスvsアストロズ

ナショナルズvsカブス

MLBレギュラーシーズンのおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』は、大谷翔平ら所属のドジャース戦を中心に毎日注目試合を日本語ライブ配信。レギュラーシーズンはドジャース戦は全て日本語実況・解説付きにて配信し、鈴木誠也、今永昇太所属のカブス戦も全試合ライブ配信している。

また、ライブ配信を見逃しても再度フル視聴が可能なほか、試合ハイライトや選手ダイジェストなどのコンテンツも充実している。

【MLB.tv(Amazon)】MLB全試合を無料トライアルで視聴可能！

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能となっている。

無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【ABEMA】日本人所属チームを中心に注目試合を中継！

ABEMA

ABEMA日本人所属チームを中心に注目試合をライブ配信する。中継方式はABEMAでの無料放送、ABEMAプレミアム(有料)での限定配信となる。多数の限定配信が見られるプレミアム会員への登録がおすすめだ。

この機会に「広告なし」「追っかけ再生」などに対応している『ABEMAプレミアム』へ登録しよう。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。