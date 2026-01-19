プレミア通算100試合出場達成の三笘薫、フル出場で惜しいシュート放つ場面も…ブライトンは終了間際に追いつきドロー

プレミアリーグ第22節が行われ、ブライトンとボーンマスが対戦した。

前節マンチェスター・シティ戦でゴールを挙げたブライトンの三笘薫は3試合連続の先発、プレミアリーグで通算100試合目の出場となった。序盤はブライトンが支配するが、32分にVARによってボーンマスがPKを獲得。マーカス・タヴァーニアーが決め、ボーンマスが先制した。

後半に入り、49分には中央で受けた三笘がワントラップから右足で狙う。ゴール右上を丁寧に狙ったが、惜しくも枠外へ外れた。1点を追うブライトンは、アフリカ・ネーションズカップ帰りのヤンクバ・ミンテ、カルロス・バレバらを投入する。

ミンテは早速右サイドを駆け上がりチャンスを作るも、ダニー・ウェルベックのシュートには結びつかず。82分にはコーナーキックの混戦からミンテがシュートを放つが、GKジョルジェ・ペトロヴィッチがビッグセーブでしのいだ。

しかし、終了間際にブライトンが追いつく。90分、三笘の仕掛けからマイナスに出してフリーでクロス入る。こぼれ球を途中出場のチャラランポス・コストゥラスがオーバーヘッドシュートでゴールを決め、同点ゴールを挙げている。試合は1-1のドローで終了し、三笘はフル出場となった。