明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場する水戸ホーリーホックの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
水戸ホーリーホック｜最新試合予定・放送局
水戸ホーリーホック｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|21
|松原 修平
|GK
|34
|西川 幸之介
|GK
|37
|上山 海翔
|水戸ユース／トップ昇格
|GK
|51
|春名 竜聖
|GK
|77
|早川 ウワブライト
|DF
|2
|ダニーロ
|今治／新加入
|DF
|4
|牛澤 健
|DF
|5
|井上 聖也
|福岡／期限付き
|DF
|6
|飯田 貴敬
|DF
|7
|大森 渚生
|※背番号変更
|DF
|17
|板倉 健太
|※背番号変更
|DF
|18
|尾野 優日
|横河武蔵野FC／復帰
|DF
|25
|真瀬 拓海
|仙台／新加入
|DF
|71
|フォファナ マリック
|DF
|89
|佐々木 輝大
|関東学院大学／新加入
|MF
|3
|大崎 航詩
|MF
|8
|加藤 千尋
|※背番号変更
|MF
|11
|鳥海 芳樹
|甲府／新加入
|MF
|14
|新井 瑞希
|※背番号変更
|MF
|15
|長尾 優斗
|MF
|19
|仙波 大志
|※背番号変更
|MF
|24
|山﨑 希一
|MF
|28
|嵯峨 康太
|MF
|33
|安藤 晃希
|流通経済大学付属柏高校／新加入
|MF
|39
|山本 隼大
|MF
|41
|島谷 義進
|流通経済大学付属柏高校／新加入
|MF
|48
|山下 優人
|いわき／新加入
|MF
|53
|山下 翔大
|名古屋高校／新加入
|MF
|82
|川上 航立
|松本／復帰
|FW
|9
|根本 凌
|※背番号変更
|FW
|10
|渡邉 新太
|※背番号変更
|FW
|13
|粟飯原 尚平
|FW
|22
|久保 征一郎
|FW
|29
|多田 圭佑
|※背番号変更
|FW
|44
|奥田 晃也
|FW
|87
|五木田 季晋
水戸ホーリーホック戦のおすすめ視聴方法
水戸ホーリーホックが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可