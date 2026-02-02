Goal.com
mito-team photo-202511(C)Getty Images
Yuta Tokuma

水戸ホーリーホック 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場する水戸ホーリーホックの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場する水戸ホーリーホックの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

水戸ホーリーホック｜最新試合予定・放送局

東京ヴェルディ 対 水戸ホーリーホック
FC町田ゼルビア 対 水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック 対 ジェフユナイテッド千葉
川崎フロンターレ 対 水戸ホーリーホック
水戸ホーリーホック｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK21松原　修平 
GK34西川　幸之介 
GK37上山　海翔水戸ユース／トップ昇格
GK51春名　竜聖 
GK77早川　ウワブライト 
DF2ダニーロ今治／新加入
DF4牛澤　健 
DF5井上　聖也福岡／期限付き
DF6飯田　貴敬 
DF7大森　渚生※背番号変更
DF17板倉　健太※背番号変更
DF18尾野　優日横河武蔵野FC／復帰
DF25真瀬　拓海仙台／新加入
DF71フォファナ　マリック 
DF89佐々木　輝大関東学院大学／新加入
MF3大崎　航詩 
MF8加藤　千尋※背番号変更
MF11鳥海　芳樹甲府／新加入
MF14新井　瑞希※背番号変更
MF15長尾　優斗 
MF19仙波　大志※背番号変更
MF24山﨑　希一 
MF28嵯峨　康太 
MF33安藤　晃希流通経済大学付属柏高校／新加入
MF39山本　隼大 
MF41島谷　義進流通経済大学付属柏高校／新加入
MF48山下　優人いわき／新加入
MF53山下　翔大名古屋高校／新加入
MF82川上　航立松本／復帰
FW9根本　凌※背番号変更
FW10渡邉　新太※背番号変更
FW13粟飯原　尚平 
FW22久保　征一郎 
FW29多田　圭佑※背番号変更
FW44奥田　晃也 
FW87五木田　季晋 

水戸ホーリーホック戦のおすすめ視聴方法

水戸ホーリーホックが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

