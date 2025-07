MISIA 最新全国ツアーのライブ配信予定・視聴方法

【ライブ放送予定】MISIA 最新全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

MISIA 最新全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」がU-NEXTで見放題独占ライブ配信される。

本記事ではMISIA 最新全国ツアーのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

MISIA 最新全国ツアーの配信日程は?

昨年10月より始動した国民的シンガーMISIAとU-NEXTのコラボ企画。MISIAの誕生日当日である7月7日(月)を皮切りに、最新全国ツアーを含む3公演の模様を、U-NEXTにて独占ライブ配信される。

7月7日(月)にはデビュー25周年記念ツアー「25th Anniversary MISIA THE GREAT HOPE」のファイナル公演、8月24日(日)には約8年ぶりの開催となった人気ライブシリーズ「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」より、明後日6月8日(日)にツアーファイナルを迎える日本武道館公演、9月21日(日)には2023年から2024年にかけて開催された全国アリーナツアー「25th Anniversary MISIA 星空のライヴXII Starry Night Fantasy」の模様をお届けする。

MISIA 最新全国ツアーのテレビ放送/ネット配信予定

MISIA 最新全国ツアーは、「U-NEXT(ユーネクスト)」で独占配信。また、U-NEXTでは、2018年に開催されたデビュー20周年記念ライブ「20th Anniversary THE SUPER TOUR OF MISIA Girls just wanna have fun」や2019年に開催された平成最後の武道館ライブ「MISIA 平成武道館 LIFE IS GOING ON AND ON」の独占配信をはじめ、ライブ映像やMVを多数見放題で配信中だ。

このため、地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

MISIA 最新全国ツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信されるMISIA 最新全国ツアーは『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年6月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。