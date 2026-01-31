ミラノ・コルティナ五輪2026はどこで見られる？無料中継/配信はある？

ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。

ミラノ五輪2026はどこで見られる？

本記事では、ミラノ五輪2026の中継局や無料配信の有無を紹介する。

ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックは、NHKと民放各局による地上波・BS放送に加え、TVerやNHKプラス(NHK ONE)を活用したインターネット配信が軸となる。特に民放競技のTVer配信は、冬季五輪として初めて本格的に展開される点が大きな特徴だ。

ミラノ五輪2026の無料配信はある？地上波は？

インターネット配信(無料)

前述の通り、ミラノ五輪は地上波での放送と、インターネット配信での視聴が可能。また、NHKプラスを使用しても、ライブ配信・見逃し配信を視聴することができる。

外出先やテレビ視聴が難しい時間帯でも競技を追えるよう、以下の無料配信サービスが中心となる。

配信サービス 配信内容 特徴 TVer 民放担当競技のライブ配信・見逃し配信 ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり NHKプラス(NHK ONE) NHK放送競技の同時配信・見逃し配信 予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応

テレビ放送(地上波・BS)

テレビ放送では、NHKを軸に民放各局がリレー方式で主要競技を中継する。

放送局 放送形態 主な内容 NHK 総合・Eテレ・BS・BS4K/8K 開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送 民放各局 地上波 主要競技を日替わりで生中継

ミラノ五輪のおすすめ視聴方法

ミラノ五輪は前述の通り、本大会を見るために有料サービスと契約する必要はない。地上波とTverを駆使すれば、無料でほぼ全競技を楽しむことができる。

また、NHK（総合・Eテレ）で放送される競技は、「NHKプラス」で同時配信される予定。放送受信契約のある世帯であれば、追加料金なしで利用可能だ。