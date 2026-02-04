ミラノ・コルティナ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定

ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。本記事では、ミラノ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ミラノ五輪2026の大会スケジュール
|項目
|日程(現地時間)
|補足
|開会式(開幕)
|2026年2月6日(金)
|会場:サン・シーロ(ミラノ)
|開催期間
|2026年2月6日(金)〜2月22日(日)
|17日間
|先行開始(例)
|2026年2月4日(水)〜
|カーリングは開幕前に試合開始
ミラノ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定
ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックは、日本国内においてテレビ放送とインターネット配信の両面で視聴環境が整備される予定だ。深夜帯の競技が多くなる冬季五輪だが、無料配信サービスの拡充により、リアルタイム視聴から見逃し視聴まで幅広く対応する体制が構築されている。
今大会では、NHKと民放各局による地上波・BS放送に加え、TVerやNHKプラス(NHK ONE)を活用したインターネット配信が軸となる。特に民放競技のTVer配信は、冬季五輪として初めて本格的に展開される点が大きな特徴だ。
インターネット配信(無料)
外出先やテレビ視聴が難しい時間帯でも競技を追えるよう、以下の無料配信サービスが中心となる。
|配信サービス
|配信内容
|特徴
|TVer
|民放担当競技のライブ配信・見逃し配信
|ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
|NHKプラス(NHK ONE)
|NHK放送競技の同時配信・見逃し配信
|予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応
TVerでは、民放各局が担当する競技を中心にライブ配信が行われ、同時配信や見逃し配信、ハイライト動画も提供される予定だ。一方、NHKプラス(NHK ONE)では、NHKの放送競技に加え、テレビ枠に収まりきらない予選や一部競技の配信も予定されている。
テレビ放送(地上波・BS)
テレビ放送では、NHKを軸に民放各局がリレー方式で主要競技を中継する。
|放送局
|放送形態
|主な内容
|NHK
|総合・Eテレ・BS・BS4K/8K
|開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
|民放各局
|地上波
|主要競技を日替わりで生中継
NHKは開会式・閉会式をはじめ、日本代表の活躍が期待される競技を中心に編成される見込みだ。民放各局も日替わりで注目競技を生中継し、地上波での露出を確保する。
テレビとインターネット配信を併用することで、ミラノ・コルティナ五輪2026は日本国内からほぼすべての競技を追うことが可能となる。深夜帯の競技や予選ラウンドまで網羅した視聴環境が、冬季五輪の楽しみ方をさらに広げていくことになりそうだ。