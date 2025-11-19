ミランは、ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァの再獲得に動く可能性があるようだ。イタリア『La Repubblica』が伝えた。

昨季不本意な昨シーズンを過ごしたミランは今シーズン、マキシミリアーノ・アッレグリ監督を11年ぶりに招聘。すると、ここまで上々の戦いを見せて、セリエAで首位と勝ち点2差の3位に位置している。

そんなミランは、来年1月の移籍市場で経験のあるディフェンダーの獲得を検討している模様。今冬にもマヌエル・アカンジやジョー・ゴメスの獲得を目指したようだが、失敗に終わっていた。そして、来冬にシウヴァをミランに復帰させられるか検討しているようだ。また、アッレグリ監督は同選手をリーダーとして、そして守備陣の補強として評価するとも伝えられている。

ミランのターゲットとされるシウヴァは、41歳になった今でもフルミネンセの主将としてプレー。今夏のクラブワールドカップではチームのベスト4進出を支えたりと、未だトップレベルでプレーできることを示しており、一部ではブラジル代表復帰の声も上がっている。

シウヴァは、2009年1月にフルミネンセからミランに加入し、3年目にはアッレグリ監督や現在同クラブのアドバイザーを務めるズラタン・イブラヒモヴィッチ氏とともにセリエA優勝を成し遂げた。しかし、2012年にはパリ・サンジェルマンに移籍してクラブから退団している。