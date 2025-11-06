2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。FCミッティランと、前田大然・旗手怜央の所属するセルティックが対戦する。

本記事では、ミッティランvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ミッティランvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のミッティランvsセルティックは、ミッティランのホーム「MCHアリーナ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節

日程：2025年11月7日(金) 2:45キックオフ／日本時間

カード：FCミッティラン vs セルティック

会場：MCHアリーナ

ミッティランvsセルティックの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ミッティランvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

※一部ディレイ配信あり

ミッティランvsセルティック チーム情報

成績

両チームの対戦成績

MID 直近の 2 試合 CEL 1 Win 1 Draw 0 勝利 FCミッティラン 2 - 1 セルティック

セルティック 1 - 1 FCミッティラン 2 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 1/2

順位表