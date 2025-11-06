このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoFCミッティラン
MCH Arena
team-logoセルティック
ミッティランvsセルティックはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
【11月7日】ミッティランvsセルティックのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【前田大然・旗手怜央出場予定】11月7日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第4節、FCミッティラン対セルティックの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。FCミッティランと、前田大然・旗手怜央の所属するセルティックが対戦する。

本記事では、ミッティランvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ミッティランvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のミッティランvsセルティックは、ミッティランのホーム「MCHアリーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月7日(金) 2:45キックオフ／日本時間
  • カード：FCミッティラン vs セルティック
  • 会場：MCHアリーナ

ミッティランvsセルティックの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ミッティランvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)		17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

ミッティランvsセルティック チーム情報

FCミッティラン vs セルティック スタメン

FCミッティランHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCEL
16
エリアス・ラフンソン
6
マルティン・エルリッチ
22
C
マッツベック
3
イ・ハンボム
43
ケビン・ムバブ
41
M. Gogorza
10
趙圭
8
フィリップ・ビリング
11
ダリオ・オソリオ
19
P. Bravo
7
Franculino
1
カスパー・シュマイケル
63
キーラン・ティアニー
5
リアム・スケールズ
56
アンソニー・ラルストン
6
オーストン・トラスティー
42
C
カラム・マグレガー
27
アルネ・エンゲルス
8
ベンジャミン・ニグレン
23
セバスチャン・トゥネクティ
49
ジェームズ・フォレスト
24
ジョニー・ケニー

4-2-3-1

CELAway team crest

MID
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • M. Tullberg

CEL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MID
-直近成績

ゴールを許す
17/2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

CEL
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MID

直近の 2 試合

CEL

1

Win

1

Draw

0

勝利

2

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
1/2

順位表

0