フリック、帰還のメッシに「問題ない」と語った理由。カンプ・ノウでの復帰戦には…

バルセロナのハンジ・フリック監督がカンプ・ノウ復帰やリオネル・メッシについて語った。

バルセロナは22日、カンプ・ノウでアスレティック・クラブ戦を迎える。多くのバルセロナ選手にとって、ホームスタジアムでのプレーは初めてであり、フリックにとっても初めての経験となるが、こう語った。

「みんな早く家に帰りたい。言うまでもなく、我々はSpotifyカンプ・ノウでプレーしたい。公開練習で見ていて、トンネルを出てからもそう言った。信じられない気持ちだったよ。ここはサッカースタジアムで、それが私たちの好きなところなんだ」

土曜日までカンプ・ノウの芝生を飾っていたもう一人のビッグネームがリオネル・メッシ。バルセロナのアウェー戦中にサプライズ復帰を果たし、フリックじゃアルゼンチンのスーパースターを指導する意思があるかと尋ねられた。

「なぜダメなの？メッシはここ10年で最高の選手だ。彼のプレーを見るのはいつも楽しいし、どのチームにもぴったりの選手だと思う。でも、彼の契約は2028年、私の契約は2027年までだ。だから、問題ない」

また、マーカス・ラッシュフォードがこの一戦に出場できるかどうかは不透明な一方で、ハフィーニャは復帰する見込み。フリックは個人練習を続けるペドリについてはこう語った。

「火曜日のチャンピオンズリーグまでに復帰できるかどうかはわからない。一歩ずつ進んでいる。彼にプレッシャーをかけるつもりはないが、彼の回復には満足している。もちろん、すぐに復帰するだろうが、それがチェルシー戦になるのか、それとも次の試合になるのかは分からない」