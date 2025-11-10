メッシ、バルセロナ本拠地カンプ・ノウをサプライズで訪問！クラブは警備会社から連絡があるまで関知せず

インテル・マイアミFWリオネル・メッシが、古巣バルセロナの本拠地カンプ・ノウをサプライズで訪問した。

メッシは10日、『インスタグラム』のアカウントで、改修工事中のカンプ・ノウを訪問した写真・映像を投稿。時間的には夜で、スタジアム内に入って、芝生の上でも写真を撮影していた。メッシはその投稿内で、次のようなメッセージを伝えている。

「昨夜、心の底から愛おしい場所に戻ったよ。僕が世界で一番な人間だと、君たちが何千回も感じさせてくれた、本当に幸せだった場所にね」

「いつの日か、またここに戻って来られることを願っている。一度も実現することのなかった、選手としての別れ以外でもね」

なおスペイン『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナ側はメッシのカンプ・ノウ訪問を関知していなかった模様。メッシはカンプ・ノウをふらりと訪れ、その存在を認めた警備会社の人間がバルセロナに連絡をして、メッシが入場可能か確認を取ったという。バルセロナはクラブ史上最高の選手に対して、快くスタジアムの扉を開いたそうだ。

その一方で『ムンド・デポルティボ』は、メッシの関係者が「警備会社を通じてクラブに許可を取ったのは確かではない」と話していることも記載。しかしクラブ側は「警備会社からメッシがいるとの連絡を受けた」という見解を貫いているとのことだ。

メッシは2021年8月、財政難によってサラリーキャップを超過していたバルセロナと、2カ月前に切れた契約の再締結がかなわず退団を余儀なくされた。退団セレモニーも何もない突然の別れだったが、今後バルセロナサポーターと再会する機会は訪れるのだろうか。