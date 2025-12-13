メッシのインドツアーで暴動発生…2万円払うも顔すら見えず？ファンが座席投げ込むなど激怒

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシのインドツアーで、ファンが暴徒化するなど大混乱が発生したようだ。

史上最多8度のバロンドールを受賞し、2022年ワールドカップではアルゼンチン代表をワールドカップ制覇に導いたメッシ。38歳となった今でもトップレベルで活躍を続けており、今季はインテル・マイアミで公式戦49試合出場43ゴール26アシスト、チームを初のMLSカップ王者に導いていた。

そんなメッシはオフを利用したツアーの一環としてインドを訪れており、12日にはイベントでコルカタのソルトレイク・スタジアムを訪れた。しかし『ANI』によると、スタジアムに詰めかけたサポーターに挨拶したメッシだが、大勢の政治家や俳優などに囲まれており、スタンドから姿はほんとんど見えなかったとのこと。そして約20分でスタジアムを後にしたという。

すると、このイベントにファンが激怒。『ANI』が伝えた映像では一部ファンが暴徒化。座席を壊してトラックに次々と投げ込む姿や、フェンスを飛び越えてものを投げつける姿が確認されている。また、あるファンは「最悪のイベントだ。彼はたった10分しか姿を見せなかった。彼の周りには政治家や俳優しかいない。1本のキックも見せてくれなかった。1万2000ルピー（約2万円）を払ったのに顔すら見えなかったよ……こんなにもカネと感情を無駄にするなんてね」と取材に答えている。

西ベンガル州のマムター・バナルジー首相は『X』で、「ソルトレイク・スタジアムで起きた不適切な運営に深く心を痛め、衝撃を受けている。この不幸な事件について、リオネル・メッシ選手をはじめとしたすべてのスポーツファンに心から謝罪する。調査委員会を設置して事件の詳細な調査を行い、責任の所在を明らかにして、このような事態を未然に防ぐための対策を提言する」と投稿している。

なおメッシは、コルカタの他にもハイデラバードやムンバイ、デリーを訪れ、コンサートやユースサッカークリニック、慈善活動などに参加すると伝えられている。