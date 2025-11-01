レアル・マドリーに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペのアイドルがジネディーヌ・ジダン氏と、FWクリスティアーノ・ロナウドであることは広く知られているところだが、ジダン氏についてはプレーだけでなく容姿も真似ようとしたという。



幼い頃は、フランスの英雄であるジダン氏に憧れ、その後クリスティアーノ・ロナウドに恋をしたエンバペ。ジダン氏については「フランス人なら絶対に好きにならなきゃいけない」と語っていたほどというが、その入れ込みぶりを象徴するようなエピソードが一つある。

エンバペは2017年に応じたフランス『カナル・プリュス』とのインタビューで、ジダン氏のすべてを真似したかったことを明かしている。

「床屋で、ジダンと同じ髪型にしてほしいと頼んだんだ。僕はその頃、あれが禿頭だって知らなかったんだよ。床屋の人は、僕がおかしい人間だと思っていたね（笑）」

エンバペと似たエピソードを持つ選手としては、バルセロナのスペイン代表MFぺドリも挙げられる。テネリフェで、アンドレス・イニエスタに憧れてボールを蹴っていた子供の頃のぺドリは、エンバペ同様にその髪型にさえ羨望の眼差しを向けていた。同選手はスペインフットボール連盟でのインタビューで、次のように語っていたのだった。

「まだ小さかった頃、父さんと一緒にバルサの試合を見ていて、彼に『イニエスタみたいに髪を切りたい』と言ったんだ。僕のアイドルだったからね。そうしたら母さんがこう突っ込んできたんだよ。『あれは禿頭で、ああいう風には切れない』ってね」

「僕はアンドレス・イニエスタにずっと注目していた。彼のプレーが、その落ち着きぶりが大好きだったんだ。何より人間として素晴らしいと思ったんだよ」

エンバペもぺドリも、現在は自身のアイドルが在籍していたクラブでプレー。誰かに、強く憧れる気持ちの大切さを教えてくれる。