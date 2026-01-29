エンバペ、ベンフィカ戦の敗北に憤る…「質や戦術じゃなくて意欲の問題だ。チャンピオンになるチームのプレーじゃない」

28日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ最終節、レアル・マドリーはアウェーでのベンフィカ戦を2-4で落とした。2ゴールを記録したFWキリアン・エンバペは、自チームの

勝利すればCLストレートインを果たせる状況のレアル・マドリーだったが、ラ・リーガ3連勝の好調ぶりが嘘であるかような低調なパフォーマンスに終始。各ラインが間延びして、ベンフィカに好きなように速攻を仕掛けられた。

30分にエンバペが先制点を決めたマドリーだったが、35分にシェルデルップ、49分にパヴリディス、54分に再びシェルデルップのゴールを許す。57分にはエンバペのこの試合2点目で1点差に詰め寄ったが、97分にGKトルビンのダメ押しの4点目を決められて敗戦。8位以内に入ることがかなわず、CLベスト16プレーオフに回ることになった。

試合後、スペインメディアの囲み取材に応じたエンバペは、「意欲」が足りなかったと自チームに怒りの矛先を向けていた。

「質の問題じゃない。戦術の問題でもない。これは、もっと意欲を持つ、という問題だ。自分たちの命運が懸かっている、というプレーは見られなかった。何のために戦っているのか、という意思は見えなかったんだ」

「僕たちのプレーには継続性が欠けている。それは解決しなくちゃいけない。ある日は良くて、ある日はダメ……チャンピオンになるチームはそんなことにならないんだ」

「僕たちが目にした光景は普通じゃなかった。4失点目は恥ずべきことだ。僕たちは変わらなくちゃいけない。ここまでの3試合は良いレベルでプレーできていたのに……」

「僕たちはこの敗戦にふさわしい。今日はベンフィカの方が優れていたんだから。プレーオフに回るのは辛いよ。チームは休息を望んでいたんだ」