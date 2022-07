「奥さんにも言ってない事…」シャルケ移籍の吉田麻也、著名記者の取材力に驚き！

【欧州・海外サッカー ニュース&移籍情報】サンプドリア(セリエA)を退団した日本代表DF吉田麻也。シャルケ(ブンデスリーガ)と1年契約を結んでいる。

シャルケ加入が決まった日本代表DF吉田麻也が、自身に関する報道に驚きの声を上げた。

昨季限りでサンプドリアとの契約が満了し、去就に大きな注目が集まっていた吉田。移籍先候補として様々なクラブが浮上していたが、5日にブンデスリーガ1部復帰を果たしたシャルケへの加入が発表。親友の内田篤人氏も長らくプレーしたドイツの名門と、2023年6月+1年の延長オプションが付帯した契約を結んでいる。

そんな吉田の去就について、イタリア『スカイ』やイギリス『ガーディアン』などの寄稿する移籍市場のスペシャリスト、ファブリツィオ・ロマーノ記者は、移籍発表前にシャルケ入りが決定的となったことやメディカルテストのためにドイツへ飛んだことなどと併せ、「吉田はトラブゾンスポル(トルコ)を含め、様々なオファーを拒絶している」と伝えていた。

これに対し、吉田は自身のSNSで反応。まずは英語で「この人はすごい…」とし、日本語で「奥さんにも言ってない事、知られてた。笑」と、家族にも知らせていなかったトラブゾンスポルからのオファーを取材されていたことに驚きの声を上げている。

なお、吉田の反応に対してロマーノ記者は「マヤ、嬉しい言葉をありがとう! そして奥様にも、吉田の情報がほしいなら私をフォローするように伝えてね! Here we go! イタリアではありがとう。シャルケで楽しんで」と返答している。