「U-NEXT BOXING.4」が、2025年12月17日(水)に行われる。

本記事では、「U-NEXT BOXING.4」の日程、対戦カード、放送予定などを紹介している。

「U-NEXT BOXING.4」の開催日・開始時刻

堤聖也、高見亨介、桑原拓の日本人3選手が世界タイトルマッチを戦う「U-NEXT BOXING.4」は、 両国国技館で2025年12月17日(水)に開催。大会は開場が17:00、イベント開始が17:45に予定されている。

「U-NEXT BOXING.4」の対戦カード・試合順

「U-NEXT BOXING.4」では、メインイベントとしてWBA世界バンタム級 タイトルマッチの堤聖也vsノニト・ドネアを開催。セミファイナルでもWBA・WBO世界ライトフライ級統一戦の高見亨介vsレネ・サンティアゴが組まれており、WBO世界フライ級タイトルマッチのアンソニー・オラスクアガvs桑原拓も行われる。

さらに、フライ級8回戦のユーリ阿久井政悟vsヴィンセント・ラカールも行われるのに加え、公式サイトには「ほかカードあり」と記載されている。

試合の対戦カードは以下の通り。全対戦カードや試合順は未発表となっている。

試合順 対戦カード タイトル 第5試合

(メイン) 堤聖也(角海老)

vs

ノニト・ドネア(フィリピン) WBA世界バンタム級 タイトルマッチ 第4試合

(セミ) WBA王者：高見亨介(帝拳)

vs

WBO王者：レネ・サンティアゴ(プエルトリコ) WBA・WBO世界ライト・フライ級王座 統一戦 第3試合 王者：アンソニー・オラスクアガ (アメリカ

vs

桑原拓(大橋) WBO世界フライ級タイトルマッチ 第2試合 ユーリ阿久井政悟(倉敷守安)

vs

ヴィンセント・ラカール(フィリピン) フライ級 8回戦 第1試合 西本剛(角海老)

vs

江崎由(横浜光) 54.5kg契約 4回戦

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

「U-NEXT BOXING.4」のテレビ放送/ネット配信予定

「U-NEXT BOXING.4」は、ネット『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。このため、その他の放送局や配信プラットフォームでの中継は予定されていない。

イベントは2025年12月17日(水)17:45開始予定で、『U-NEXT』のライブ配信は12月17日(水)17:30～大会終了時刻まで予定されている。なお、見逃し配信は準備が整い次第～2026年1月16日(金)23:59まで視聴可能だ。

「U-NEXT BOXING.4」配信情報

「U-NEXT BOXING.4」のお得な視聴方法

U-NEXT

「U-NEXT BOXING.4」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。