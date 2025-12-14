このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リーグ・アン
team-logoマルセイユ
Stade Orange Velodrome
team-logoモナコ
マルセイユvsモナコを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【12月15日】マルセイユvsモナコのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第16節

【南野拓実出場予定】リーグ・アン2025−26第16節、オリンピック・マルセイユ対モナコのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月15日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第16節で、オリンピック・マルセイユと、日本代表南野拓実が所属するモナコが対戦する。

本記事では、マルセイユvsモナコの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マルセイユvsモナコ｜試合日程・キックオフ時間

マルセイユvsモナコは、日本時間12月15日(月)にマルセイユのホーム、スタッド・ヴェロドロームで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第16節
  • 日時：2025年12月15日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：オリンピック・マルセイユ vs モナコ
  • 会場：スタッド・ヴェロドローム

マルセイユvsモナコ｜放送・配信予定

リーグ・アン第16節のマルセイユvsモナコは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マルセイユvsモナコのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

マルセイユvsモナコ チーム情報

マルセイユ vs モナコ 予想スタメン

マルセイユHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestASM
1
ヘロニモ・ルジ
21
ナイフ・アゲルド
28
バンジャマン・パヴァール
5
レオナルド・バレルディ
14
イゴール・パイシャオン
10
メイソン・グリーンウッド
19
ジョフレイ・コンドビア
33
エメルソン
22
ティモシー・ウェア
18
アーサー・フェルメーレン
97
ピエール＝エメリク・オーバメヤン
1
ルーカス・フラデツキー
12
カイオ・エンリケ
4
ヨルダン・テゼ
2
ヴァンデルソン
22
モハメド・サリス
11
マグネス・アクリウシェ
28
ママドゥ・クリバリ
18
南野拓実
15
ラミン・カマラ
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
14
ミカ・ビエレス

4-2-3-1

ASMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

OM
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

ASM
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

OM

直近の 5 試合

ASM

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0