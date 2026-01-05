マンチェスター・U解任のアモリム、クラブのプレミアリーグ時代ワーストスタッツを記録…リーグ戦平均勝ち点は1.23

マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督は、ワースト記録を残してクラブを去った。

2024年11月にエリック・テン・ハーグ監督の後任としてスポルティングCPからマンチェスター・Uの新指揮官に就任したアモリム監督。しかし、なかなか結果が伴わず、昨シーズンはヨーロッパリーグ決勝進出を果たした一方で、プレミアリーグでは15位と半世紀ぶりとなるワースト順位でシーズンを終えた。

2年目となった今シーズンは、ここまでリーグ6位と健闘するが、直近のリーグ戦5試合で1勝のみと調子を落としていた。さらに、戦術面や移籍市場での補強方針を巡ってクラブとの対立が報じられる中、マンチェスター・Uは5日にアモリム監督の解任を発表した。

そんなアモリム監督だが、スタッツ面でもクラブ首脳陣やサポーターを納得させるものにはならず。同指揮官の下でチームは1年余りで公式戦63試合を戦い、24勝を挙げたのみ。勝率は38.1％でアレックス・ファーガソン監督が退任した2013年以降で、ラルフ・ラングニック監督の37.9％に次ぐワースト2位の勝率となった。

また、アモリム監督が指揮したプレミアリーグ47試合で、チームは15勝と3分の1も勝利できず、一方で19敗を喫した。獲得した勝ち点は1試合平均1.23ポイントで、プレミアリーグ時代のマンチェスター・Uの指揮官の中でワーストのスタッツに。

さらに、アモリム監督は公式戦63試合で21敗と3分の1で黒星を喫した。これは、1970年代初頭に指揮したフランク・オファレル監督以来、チームを正式に率いた指揮官の中で最悪のスタッツとなったようだ。