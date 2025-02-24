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マン・Uvsイプスウィッチを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
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【2月27日】マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチ・タウンのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜プレミアリーグ第27節

プレミアリーグマンチェスター・U 対 イプスウィッチタウンマンチェスター・Uイプスウィッチタウン

【プレミアリーグ放送予定】イングランド・プレミアリーグ2024-25第27節、マンチェスター・ユナイテッド対イプスウィッチ・タウンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2024-25シーズンのプレミアリーグは、日本時間2月27日(木)に第27節が開催。マンチェスター・ユナイテッドと、イプスウィッチ・タウンが対戦する。

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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチ・タウンは、日本時間2025年2月27日(木)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：プレミアリーグ2024-25 第27節
  • 日時：2025年2月27日(木) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs イプスウィッチ・タウン
  • 会場：オールド・トラッフォード

マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの放送・配信予定

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マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチの視聴方法

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マンチェスター・ユナイテッドvsイプスウィッチ チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

IPS
-直近成績

ゴールを許す
8/12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

IPS

4

勝利

1

Draw

0

勝利

11

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

※本ページの情報は2025年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。