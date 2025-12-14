このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoボーンマス
マン・Uvsボーンマスを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【12月16日】マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第16節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第16節、マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第16節が日本時間12月16日(火)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとボーンマスが対戦する。

【プレミア第16節】マン・UvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsボーンマスは、日本時間2025年12月16日(火)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第16節
  • 日時：2025年12月16日(火) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第16節】マン・UvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第16節】マン・UvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス 予想スタメン

マンチェスター・ユナイテッドHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBOU
31
センヌ・ラメンス
3
ヌサイル・マズラウィ
23
ルーク・ショー
26
エイデン・ヘヴン
19
ブライアン・エンベウモ
16
アマド・ディアロ
18
カゼミーロ
2
ディオゴ・ダロト
7
メイソン・マウント
8
ブルーノ・フェルナンデス
10
マテウス・クーニャ
1
ジョルジェ・ペトロヴィッチ
5
マルコス・セネシ
18
バフォデ・ディアキテ
3
アドリエン・トリュファート
15
アダム・スミス
20
アレックス・ヒメネス
8
アレックス・スコット
16
マーカス・タヴァーニアー
19
ジャスティン・クライファート
24
アントワーヌ・セメンヨ
9
エヴァニウソン

4-2-3-1

BOUAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルベン・アモリム

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

BOU
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

BOU

1

Win

2

引分け

2

勝利

7

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0