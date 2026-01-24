ルーニー16歳息子がついに“夢の劇場”デビュー！両親やキャリック見守る中で勝利に貢献

ウェイン・ルーニー氏の息子である16歳FWカイ・ルーニーは、オールド・トラッフォードデビューを飾っている。

マンチェスター・ユナイテッド史上最多得点記録を誇るウェイン氏を父に持つカイ。幼少期から同クラブの育成組織で育つと、昨夏にはU－18チームに昇格していた。そして8月にはU-18プレミアリーグ2試合でプレーしていたものの、ケガによって離脱を強いられることに。その後はU-16チームとU-18チームを行き来している。

そんなカイだが、ついに“夢の劇場”デビューを飾っている。マンチェスター・UのU-18チームは23日、FAユースカップでダービーと対戦。トップチームの本拠地オールド・トラッフォードで行われた一戦で、延長戦の末に2-1と勝利を収めている。そしてこの試合で、カイは99分から途中出場。父ウェイン、トップチームの暫定指揮官であるマイケル・キャリック監督、ジョニー・エヴァンズコーチ、母コリーンが見守る中でピッチに立った。

『The Athletic』によると、カイが出場した際にはスタンドからも「ルーニー、ルーニー」とチャントが湧き上がったとのこと。また、右サイドで先制点の起点になった際にも歓声が上がっていたと伝えられている。