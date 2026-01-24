このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoウォルヴァーハンプトン
Yuta Tokuma

【1月25日】マンチェスター・シティ対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第23節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第23節、マンチェスター・シティvsウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第23節が日本時間1月25日(日)に開催。マンチェスター・シティとウォルヴァーハンプトンが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティ対ウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsウォルヴァーハンプトンは、日本時間2026年1月25日(日)にマン・Cのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第23節
  • 日時：2026年1月25日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs ウォルヴァーハンプトン
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マンチェスター・シティ対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

マンチェスター・シティ対ウォルヴァーハンプトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

マンチェスター・シティ対ウォルヴァーハンプトンの予想スタメンは？

マンチェスター・シティ vs ウォルヴァーハンプトン 予想スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestWOL
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
82
リコ・ルイス
15
マーク・グエイ
45
アブドゥコディル・フサノフ
33
ニコ・オライリー
42
アントワーヌ・セメンヨ
20
ベルナルド・シウヴァ
10
ラヤン・シェルキ
16
ロドリ
11
ジェレミー・ドク
9
アーリング・ハーランド
1
ジョゼ・サ
4
サンティアゴ・ブエノ
15
ジェルソン・モスケラ
37
ラディスラフ・クレイチー
11
ファン・ヒチャン
3
ウーゴ・ブエノ
7
アンドレ
36
M. Mane
38
ジャクソン・チャチュア
8
ジョアン・ゴメス
14
トル・アロコダレ

3-4-2-1

WOLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
14/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

WOL
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MCI

直近の 5 試合

WOL

4

勝利

0

引分け

1

Win

13

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0