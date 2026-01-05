このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
守備陣に負傷相次ぐマン・C…CB2選手交代にペップが嘆き 「心配だ。我々には選手がいない」

【欧州・海外サッカーニュース】マンチェスター・シティ（プレミアリーグ）は1-1で終わったチェルシー戦でヨシュコ・グヴァルディオルとルベン・ディアスが負傷交代した。

マンチェスター・シティの守備陣に負傷者が続出した。

4日に行われたプレミアリーグ第20節でマンチェスター・Cはホームでチェルシーと対戦。42分にタイアニ・ラインデルスの得点でマンチェスター・Cがリードを奪ったが、後半アディショナルタイムにチェルシーが同点弾を挙げる。試合はこのまま終わり、マンチェスター・Cは1-1でチェルシーと引き分けた。

この試合ではマンチェスター・Cの先発したセンターバック2選手が途中交代。51分にヨシュコ・グヴァルディオルが負傷し、81分にはルベン・ディアスも交代を余儀なくされた。すでに、センターバックでプレーするジョン・ストーンズが離脱中と、過密日程を戦う中、守備陣に負傷者が相次いでいる。

試合後にペップ・グアルディオラ監督は、グヴァルディオルの状態について「良いようには見えない。医師とまだ話をしてはいない。明日状況がわかるだろう」と説明した。

また、グアルディオラ監督は負傷者の続く現状について「我々は多くの負傷者を抱えている。ジョン・ストーンズは、わからないが数カ月間離脱しているし、ルベンとヨシュコも離脱だ。ナタン（アケ）は多くの試合をプレーすることはできない。これが現状だ。もちろん、この状況を懸念している。この試合でベンチには4人のアカデミーの選手が座っていた。その数はさらに増えるだろう。我々には選手がいない」と嘆いた。

