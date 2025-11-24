このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoレヴァークーゼン
Yuta Tokuma

【11月26日】マンチェスター・シティvsレヴァークーゼンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【CL放送予定】11月26日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、マンチェスター・シティ対レヴァークーゼンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月26日(水)に開催。マンチェスター・シティとレヴァークーゼンが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsレヴァークーゼンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・シティvsレヴァークーゼンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のマンチェスター・シティvsレヴァークーゼンは、スポルティングのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月26日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・シティ vs レヴァークーゼン
  • 会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティvsレヴァークーゼンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティvsレヴァークーゼンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWライブ視聴はこちら
WOWOWオンデマンド視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

マンチェスター・シティvsレヴァークーゼン チーム情報

マンチェスター・シティ vs レヴァークーゼン スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-1-4-2

Home team crestB04
1
ジェームズ・トラフォード
6
ネイサン・アケ
45
アブドゥコディル・フサノフ
21
ライアン・アイト・ヌーリ
5
C
ジョン・ストーンズ
52
オスカー・ボブ
82
リコ・ルイス
14
ニコ・ゴンサレス
4
タイアニ・ラインデルス
26
サヴィーニョ
7
オマル・マーモウシュ
1
マルク・フレッケン
44
ジャヌエル・ベロシアン
4
ジャレル・クアンサー
5
ロイク・バデ
24
アレイクス・ガルシア
30
イブラヒム・マザ
20
C
アレハンドロ・グリマルド
10
マリク・ティルマン
19
エルンスト・ポク
35
クリスティアン・コファネ
14
パトリック・シック

3-1-4-2

B04Away team crest

MCI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

B04
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • カスパー・ヒュルマンド

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
14/5
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

B04
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

0