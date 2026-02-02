「ペップの審判批判と言い訳が続いているが、マン・Cの現実的な問題は…」現地記者が指摘

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督について、イギリス『スカイスポーツ』の記者が持論を展開した。

1日に行われたプレミアリーグ第24節で、トッテナムと対戦したマンチェスター・C。敵地で11分にラヤン・シェルキ、44分にアントワーヌ・セメンヨがネットを揺らして2点をリードしていたが、53分にドミニク・ソランケのゴールで1点を返されると、70分に再びソランケのゴールを許す。そのまま2-2で試合を終え、首位アーセナルとの差が「6」まで広がった。

そして試合後、グアルディオラ監督はトッテナムの1点目について「センターバックがストライカーに対してあんなプレーをしたら、PKになるだろう？ 審判がトッテナムに与えたゴールに感情的な問題があったとしても構わないよ」と判定に不満を吐露。第23節ウォルヴァーハンプトン戦(2-0)でも、PKが与えられなかったことについて「主審は華々しいデビューを飾ったね。テレビの前で腕の“自然な”位置を否定したのは初めてみたよ」と語っており、判定への不満を公の場で話すことが増加している。

そうしたなかで『スカイスポーツ』のサム・ブリッツ記者は、以下のように指摘した。

「前半はシティにとって楽な展開だったが、最初から最後までギアを落とす必要はなかった。今の彼らは、後半でスローダウンする展開が続いている。ウルブズ戦も、ガラタサライ戦も、マンチェスター・ユナイテッド戦もそうだ」

「グアルディオラの言い訳が続いている。最初の失点が不当に認められたことで、チームが精神的に苦しんだという。1失点目の場面を非難するのは、ウルブズ戦のPKなしやダービーでディオゴ・ダロトが退場しなかったことについての不満と重なる。しかし現実は、シティが試合の最も重要な局面で苦戦しているということだ」

「ケガやフィジカル的な問題なのか？ それとも、ここ1年で選手を入れ替えすぎたからなのか？ いずれにせよ、かつてのシティの姿ではないことを改めて思い知らされる。今のシティが、序盤に試合を終わらせ、リードを保ち、さらに追加点を狙う展開を作ったことは、過去何回あっただろうか？」

「次の相手はリヴァプール。シティは後半の課題を早急に解決しなければならない。アーセナルとの差をこれ以上広げるわけにはいかないのだ」