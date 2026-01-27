Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoガラタサライ
Yuta Tokuma

【1月29日】マンチェスター・シティvsガラタサライのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【CL放送予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、マンチェスター・シティ対ガラタサライの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。マンチェスター・シティとガラタサライが対戦する。

本記事では、マンチェスター・シティvsガラタサライのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マンチェスター・シティvsガラタサライの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のマンチェスター・シティvsガラタサライは、マン・Cのホーム「エティハド・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：マンチェスター・シティ vs ガラタサライ
  • 会場：エティハド・スタジアム

マンチェスター・シティvsガラタサライの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マンチェスター・シティvsガラタサライの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

マンチェスター・シティvsガラタサライ チーム情報

マンチェスター・シティ vs ガラタサライ 予想スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGAL
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
45
アブドゥコディル・フサノフ
6
ネイサン・アケ
27
マテウス・ルイス
33
ニコ・オライリー
10
ラヤン・シェルキ
4
タイアニ・ラインデルス
20
ベルナルド・シウヴァ
47
フィル・フォーデン
11
ジェレミー・ドク
9
アーリング・ハーランド
1
ウグルカン・チャクル
17
エヴレン・エレン・エルマリ
7
ローランド・サライ
6
ダビンソン・サンチェス
42
アブドゥルケリム・バルダクチ
99
マリオ・レミナ
11
ユヌス・アクグン
53
バリス・アルパー・イルマズ
34
ルーカス・トレイラ
10
リロイ・サネ
45
ヴィクター・オシメン

4-2-3-1

GALAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オカン・ブルク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
15/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

GAL
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

