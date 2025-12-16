2025-26シーズンのカラバオカップ準々決勝が日本時間2025年12月18日(木)に開催され、マンチェスター・シティとブレントフォードが対戦する。
マンチェスター・シティvsブレントフォード｜試合日程・キックオフ時間
マンチェスター・シティvsブレントフォードは、日本時間12月18日(木)にマンチェスター・シティのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。
- 大会：カラバオカップ2025-26 準々決勝
- 日時：2025年12月18日(木) 4:30キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・シティ vs ブレントフォード
- 会場：エティハド・スタジアム
マンチェスター・シティvsブレントフォード｜放送・配信予定
カラバオカップ2025-26準々決勝のマンチェスター・シティvsブレントフォードは『DAZN』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
マンチェスター・シティvsブレントフォードのおすすめ視聴方法
月額プランなら「DMM×DAZNホーダイ」が最安値DMM
DAZNでカラバオカップを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
