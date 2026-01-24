「アーセナルは世界最高のチーム」ペップが認める…マン・Cの不振には「理由はわかっている」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、チームの現状とライバルであるアーセナルについて語っている。

2シーズンぶりのプレミアリーグ制覇を目指すマンチェスター・C。しかし2026年に入ってからは厳しい結果が続き、直近の公式戦7試合でわずか2勝（3分け2敗）にとどまっている。さらに17日のマンチェスター・ユナイテッド戦(0-2)、20日のボードー/グリムト戦(1-3)と現在公式戦連敗中の状況だ。

そうした中で24日には最下位ウォルヴァーハンプトンとの一戦に臨むが、グアルディオラ監督は会見で以下のように語っている。

「今、我々が苦戦している理由はわかっている。チームに何が起きたのかも100％わかっている。わかっているんだよ。もう少し時間をかけよう。チャンピオンズリーグ（リーグフェーズ）で13ポイントしか取れていないのは大惨事だ。それもわかっている」

「我々の基準が高いことも理解しているし、なぜ我々が少し……一貫性を欠き、今の結果を受け入れられないか、その理由も理解しているんだ。この脆さをどう解決するかもね。（新加入マーク）グエイの経験は素晴らしいが、1人の選手だけでこの脆さは解消されない。この脆さは選手1人だけのせいではないんだ。解決策はわかっているし、選手たちもそれを知っている」

マンチェスター・Cはリーグ戦22試合を終えた時点で勝ち点43の2位につけているが、首位アーセナルとの差は「7」まで広がっている。グアルディオラ監督は、ライバルチームについて「追い抜くのはこれまで以上に難しいのか？」と問われると、こう語った。

「その通りだ。彼らは今、世界最高のチームだよ。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップを見てみるといい。この時点で最高のチームだ。我々が彼らに近づき、さらに強くなり、追い抜くチャンスを与えてくれることを願うよ」