リヴァプールに完勝でマン・Cディアス「これ以上のレベルはない。こういう試合のために生きている」

マンチェスター・シティのDFルベン・ディアスはリヴァプール戦勝利でライバルに警告している。『スカイスポーツ』が伝えた。

9日に行われたプレミアリーグ第11節でマンチェスター・シティはリヴァプールと対戦。29分にアーリング・ハーランドのゴールで先制すると、ニコ・ゴンサレスが追加点。後半にもジェレミー・ドクがダメ押し弾を挙げ、3-0とライバルを粉砕している。首位アーセナルとの勝ち点差を「4」とした。

試合後、ディアスはシティのレベルに匹敵するチームは少ないと断言し、シティが本来の容赦ないプレーぶりを取り戻したと示唆した。

「ペップ・グアルディオラ監督が監督として1000試合出場を達成したことは、言うまでもなく嬉しいことだ。こういう試合のために生きている。これ以上のレベルはない。全員が素晴らしい試合をした」

ディフェンダーは試合を通してドクのパフォーマンスとハーランドの労働量を称賛し、彼らのプレーと過去の偉大なシティのチームとを比較した。

「このクラブに来て、このクラブを観る前、こういう細かい点が彼らをあれほど勝利に導いたのを覚えている。誰もが、隣にいる選手のために全力を尽くし、犠牲を払う覚悟ができている。これは今に始まったことではなく、しばらく前から続いていること。昨シーズンから再建について話し合ってきた」

シティは選手獲得に奔走し、戦力を強化したが、ディアスは選手の加入によって質が低下したわけではないと強調する。

「ええ、もちろん、去ったメンバーのおかげで新しい顔ぶれもいるが、クオリティは変わらず、私たちは前進し続けている。まだシーズン序盤で、地に足がついている」