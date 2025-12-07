ラボーナで華麗アシストのシェルキにペップ「効果的ならいいが、私はシンプルさを好む。メッシから学んだのは…」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督がライアン・シェルキのアシストについて言及した。『BBC』が伝えている。

マンチェスター・シティは6日、プレミアリーグ第15節でサンダーランドと対戦。ルベン・ディアスのスーパーゴールで先手を取ると、コーナーキックから追加点。後半にはシェルキのラボーナによるクロスからフォーデンが追加点を挙げ、3-0と完勝を収めている。

シェルキが「自分のクオリティ、つまりテクニックは分かっている。フィル（フォーデン）、アーリング（ハーランド）、オマール（マーモウシュ）とプレーするときは、彼らに良いボールを渡すことがとても重要だ」と振り返り、元シティDFのホートンはBBC『ファイナル・スコア』で「あのアシスト！今シーズン最高のアシストだ」と称賛した。

一方で、「メッシが彼のようなクロスを蹴るのを見たことがない」とグアルディオラは語った。

「メッシはこの競技で最高の選手だが、このようなクロスは見たことがない。クロス自体は問題ない。右足でも左足でも、どの部位を使っても構わない。効果的ならそれでいい。だが私はシンプルさを好む。メッシから学んだのは、単純なプレーで決してミスをしないということだ」

「彼は単純なプレーを完璧にこなし、それから4、5人の選手をドリブルで抜き去る。選手にはまず単純なプレーを確実にこなしてほしい。その上で特別な才能を発揮し、自由にプレーすればいい」