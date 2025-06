MAN WITH A MISSION Kアリーナ横浜公演配信予定・視聴方法

MAN WITH A MISSIONのKアリーナ横浜公演の日程、テレビ放送/ネット配信予定を紹介する。

MAN WITH A MISSIONが結成15周年を記念して開催した最新全国ツアーより、Kアリーナ横浜公演のが放送される。

MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025|日程

本記事では公演のテレビ放送予定などを紹介する。

2025年2月から5月にかけて開催された、MAN WITH A MISSIONの結成15周年を記念した全国ツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」。神奈川・Kアリーナ横浜でのライブの模様はWOWOWで独占放送・配信される。

今回のツアーでは結成15周年にちなんで、ライブで演奏する15曲をファンの投票で決定。さらにメンバーおよびスタッフが投票した楽曲を加えて、各公演の“その日だけのセットリスト”が組まれるという内容になっている。

MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025 の放送・配信予定

MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025 はBS『WOWOWライブ』でテレビ放送。ネット『WOWOWオンデマンド』でもライブ配信される。

地上波での放送は予定されていない。

日程 形式 放送・配信 2025/6/15(日)21:00~ 録画放送 テレビ:WOWOWライブ

ネット:WOWOWオンデマンド

MAN WITH A MISSION特集が開始

「MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~XV~」を皮切りに、5月17日(土)から『4カ月連続!MAN WITH A MISSION 結成15周年スペシャル』と題した特集がWOWOWでスタートすることがすでに報じられているが、このたび、6月以降の番組ラインナップが決定した。

結成15周年を記念した全国ツアー「MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」より、神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を6月15日(日)午後8:00からWOWOWで独占放送・配信。7月は阪神甲子園球場ライブ、8月は「Break and Cross the Walls Tour 2022」ファイナル公演2DAYSなど盛りだくさん。 などにノミネートされているのも注目ポイントとなる。

MAN WITH A MISSION公演の視聴方法

WOWOWオンデマンドに登録するには?

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能!WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了!

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。