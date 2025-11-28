MAMA AWARDS 2025を無料で見る方法は？

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。

本記事では、MAMA AWARDS 2025の開催日程、出演アーティストについて紹介する。

MAMA AWARDS 2025はいつ？何時から？開催日程

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。

両日ともレッドカーペット、授賞式の順で進行。日程は以下の通りだ。

イベント 日程 レッドカーペット 11月28日(金)17:30-19:00

11月29日(土)17:30-19:00 授賞式 11月28日(金)19:30-23:00

11月29日(土)19:30-23:00

MAMA AWARDS 2025の無料視聴方法は？

「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)の2日間にわたり開催。日本国内では「Mnet」が日本語字幕付きでライブ中継を行う。

「Mnet」は、テレビ、スマホ・PCの両方で視聴することができる。

MAMA AWARDS 2025の放送・配信

項目 詳細 中継・配信サービス Mnet(初月無料キャンペーン)

TELASA 配信日程 2025年11月28日(金)・11月29日(土) レッドカーペット 17:30-19:00 授賞式 19:30-23:00

Mnetの料金・視聴方法

前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。

「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。

こちらから視聴登録しよう。