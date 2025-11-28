MAMA AWARDS 2025を無料で見る方法は？

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。
本記事では、MAMA AWARDS 2025の開催日程、出演アーティストについて紹介する。
MAMA AWARDS 2025はいつ？何時から？開催日程
世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。
両日ともレッドカーペット、授賞式の順で進行。日程は以下の通りだ。
|イベント
|日程
|レッドカーペット
|
|授賞式
|
MAMA AWARDS 2025の無料視聴方法は？
「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)の2日間にわたり開催。日本国内では「Mnet」が日本語字幕付きでライブ中継を行う。
「Mnet」は、テレビ、スマホ・PCの両方で視聴することができる。衛星放送スカパー！に加入することでテレビでの視聴可能。さらにスカパー！新規加入の場合は「Mnet」視聴料が初月無料となるキャンペーンを実施中。「Mnet」の月額視聴料金は2,530円+基本料429円の合計2,959円が掛からなくなり、お得に「MAMA AWARDS 2025」を視聴できる。
MAMA AWARDS 2025の放送・配信
|項目
|詳細
|中継・配信サービス
|
|配信日程
|2025年11月28日(金)・11月29日(土)
|レッドカーペット
|17:30-19:00
|授賞式
|19:30-23:00
Mnetの料金・視聴方法
前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。
「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。
こちらから視聴登録しよう。