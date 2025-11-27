MAMA AWARDS 2025のテレビ放送・ネット配信・視聴方法

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。

本記事では、MAMA AWARDS 2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

MAMA AWARDS 2025の開催スケジュールは？

世界最大級のK-POP音楽授賞式である「MAMA AWARDS 2025」11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。

両日ともレッドカーペットは17:30から、授賞式は19:30から行われる。

イベント 日程 レッドカーペット 11月28日(金)17:30-19:00

11月29日(土)17:30-19:00 授賞式 11月28日(金)19:30-23:00

11月29日(土)19:30-23:00

MAMA AWARDS 2025のテレビ放送/ネット配信予定は？

「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)の2日間にわたり開催。今年も世界中のファンが注目する授賞式だが、日本国内では「Mnet」が日本語字幕付きでライブ中継を行う。

「Mnet」は、テレビ、スマホ・PCの両方で視聴することができる。テレビはスカパー！に加入することで視聴可能。「Mnet」の視聴料金は月額2,530円(別途スカパー！基本料429円が必要)となっている。

なおスカパー！新規加入の場合は「Mnet」視聴料金と基本料がともに初月無料となるキャンペーンを実施中。お得に「MAMA AWARDS 2025」を視聴できる。

動画配信サービス「TELASA」でもライブ配信される。

項目 詳細 中継・配信サービス Mnet(初月無料キャンペーン)

TELASA

Mnet 配信日程 2025年11月28日(金)・11月29日(土) レッドカーペット 17:30-19:00 授賞式 19:30-23:00

Mnetの料金・視聴方法

前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。

「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。

こちらから視聴登録しよう。