MAMA AWARDS 2025のテレビ放送・ネット配信・視聴方法

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。
本記事では、MAMA AWARDS 2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
MAMA AWARDS 2025の開催スケジュールは？
世界最大級のK-POP音楽授賞式である「MAMA AWARDS 2025」11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。
両日ともレッドカーペットは17:30から、授賞式は19:30から行われる。
|イベント
|日程
|レッドカーペット
|授賞式
MAMA AWARDS 2025のテレビ放送/ネット配信予定は？
「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)の2日間にわたり開催。今年も世界中のファンが注目する授賞式だが、日本国内では「Mnet」が日本語字幕付きでライブ中継を行う。
「Mnet」は、テレビ、スマホ・PCの両方で視聴することができる。テレビはスカパー！に加入することで視聴可能。「Mnet」の視聴料金は月額2,530円(別途スカパー！基本料429円が必要)となっている。
なおスカパー！新規加入の場合は「Mnet」視聴料金と基本料がともに初月無料となるキャンペーンを実施中。お得に「MAMA AWARDS 2025」を視聴できる。
動画配信サービス「TELASA」でもライブ配信される。
|項目
|詳細
|中継・配信サービス
|配信日程
|2025年11月28日(金)・11月29日(土)
|レッドカーペット
|17:30-19:00
|授賞式
|19:30-23:00
Mnetの料金・視聴方法
前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。
「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。
こちらから視聴登録しよう。