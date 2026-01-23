このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoヴォルフスブルク
Yuta Tokuma

【1月24日】マインツvsヴォルフスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第19節

【佐野海舟・川﨑颯太・塩貝健人所属】2025-26ブンデスリーガ第19節、マインツ対ヴォルフスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第19節が日本時間2026年1月24日(土)に開催され、佐野海舟・川﨑颯太が所属するマインツと、塩貝健人が新加入したヴォルフスブルクが対戦する。

本記事では、マインツvsヴォルフスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsヴォルフスブルク｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsヴォルフスブルクは、日本時間1月24日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第19節
  • 日時：2026年1月24日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs ヴォルフスブルク
  • 会場：オペル・アレーナ

マインツvsヴォルフスブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第19節のマインツvsヴォルフスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マインツvsヴォルフスブルクのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

マインツvsヴォルフスブルク チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs ヴォルフスブルク 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestWOB
33
ダニエル・バッツ
31
ドミニク・コール
16
シュテファン・ベル
48
キャスパー・ポツルスキ
7
イ・ジェソン
30
シルヴァン・ウィドマー
6
佐野海舟
8
パウル・ネーベル
21
ダニー・ダ・コスタ
20
フィリップ・ティーツ
26
サイラス・カトンパ・ムブンパ
1
カミル・グラバラ
15
モリッツ・ジェンツ
4
コンスタンティノス・クリアライキス
41
J. Buerger
25
アーロン・ツェンター
39
パトリック・ヴィマー
24
クリスティアン・エリクセン
2
キリアン・フィッシャー
31
ヤニック・ゲルハルト
10
ロヴロ・マイェル
9
モハメド・アムーラ

4-2-3-1

WOBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • D. Bauer

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

WOB
-直近成績

ゴールを許す
10/15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

WOB

1

Win

3

引分け

1

Win

10

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
5/5

順位表

