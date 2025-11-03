このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFCチャンピオンズリーグエリート
team-logoFC町田ゼルビア
team-logoメルボルンシティFC
GOAL

【11月4日】FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグエリート2025-26リーグステージ第4節

【ACLE放送予定】11月4日開催のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第4節、FC町田ゼルビア対メルボルン・シティのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月4日(火)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節で、FC町田ゼルビアとメルボルン・シティが対戦する。

本記事では、FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティ｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティは、11月4日(火)に町田のホーム、町田市立陸上競技場で開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節
  • 日時：2025年11月4日(火) 19:00キックオフ
  • 対戦：FC町田ゼルビア vs メルボルン・シティ
  • 会場：町田市立陸上競技場

FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティ｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグエリート リーグステージ第4節のFC町田ゼルビアvsメルボルン・シティは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

FC町田ゼルビアvsメルボルン・シティ チーム情報

FC町田ゼルビア vs メルボルンシティFC スタメン

FC町田ゼルビアHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestMEL
1
谷晃生
3
昌子源
5
イブラヒム・ドレシェヴィッチ
19
中山雄太
7
相馬勇紀
18
下田北斗
11
増山朝陽
6
望月ヘンリー海輝
16
前寛之
10
ナ・サンホ
90
オ・セフン
1
パトリックビーチ
36
H. Shillington
27
カイ・トレウィン
22
ヘルマンフェレイラ
13
ナサニエル・アトキンソン
19
Z. Schreiber
39
E. Durakovic
38
B. Baker
30
アンドレアス・キュン
47
K. Rahmani
17
マックス・カプト

3-5-2

MELAway team crest

MAZ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

MEL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • A. Vidmar

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
3/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

MEL
-直近成績

ゴールを許す
7/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表

