このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
カップ
team-logoFC町田ゼルビア
team-logoヴィッセル神戸
第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を中継！サッカーセットは加入月無料
GOAL

【11月22日】FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜第105回天皇杯決勝

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会決勝、FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸のテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

天皇杯の注目試合を生中継

スカパー！

スカパー！で第105回天皇杯の注目試合を生中継！

スカパー！サッカーセットなら加入月無料

スカパー！サッカーセット

加入月は無料

今すぐ視聴

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の決勝が11月22日(土)に開催。FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を生中継！サッカーセットは加入月0円今すぐ視聴開始

本記事では、FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸は、2025年11月22日(土)に国立競技場で開催される。

  • 大会：天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 決勝
  • 日時：2025年11月22日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸
  • 会場：国立競技場

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を生中継！サッカーセットは加入月0円今すぐ視聴開始

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の放送・配信予定

天皇杯決勝のFC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸は、テレビが『NHK総合』『スカパー！サッカーセット』で生中継、ネットは『スカパー！動画ストアSPOOX』『スカパー！動画配信』でライブ配信される。

その他地上波、BS/CS放送やネットでの配信は予定していない。『スカパー！』では天皇杯注目の試合を中継・配信する。

スカパー！サッカーセット
(加入月無料)		視聴はこちら
SPOOX視聴はこちら

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を生中継！サッカーセットは加入月0円今すぐ視聴開始

第105回天皇杯の視聴方法

第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。

権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。

スカパー！天皇杯視聴プラン一覧

商品お試し期間月額料金
スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC対応） 		加入月視聴料0円2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要 
SPOOX
（スマホ・タブレット・PC対応）		なし2,480円(税込)

第105回天皇杯はスカパー！で注目試合を生中継！サッカーセットは加入月0円今すぐ視聴開始

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸 チーム情報

FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸 スタメン

FC町田ゼルビアHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestKOB
1
谷晃生
6
望月ヘンリー海輝
3
昌子源
5
イブラヒム・ドレシェヴィッチ
7
相馬勇紀
16
前寛之
88
中村帆高
19
中山雄太
26
林幸多郎
15
ミッチェル・デューク
9
藤尾翔太
1
前川黛也
4
山川哲史
24
酒井高徳
3
マテウス・トゥーレル
41
永戸勝也
9
宮代大聖
7
井手口陽介
6
扇原貴宏
11
武藤嘉紀
23
広瀬陸斗
13
佐々木大樹

4-3-3

KOBAway team crest

MAZ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
5/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

KOB
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MAZ

直近の 4 試合

KOB

1

Win

1

Draw

2

勝利

3

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/4
両チームが得点
1/4

順位表

0