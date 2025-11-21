天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の決勝が11月22日(土)に開催。FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸は、2025年11月22日(土)に国立競技場で開催される。

大会：天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 決勝

日時：2025年11月22日(土) 14:00キックオフ

対戦：FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸

会場：国立競技場

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸の放送・配信予定

天皇杯決勝のFC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸は、テレビが『NHK総合』『スカパー！サッカーセット』で生中継、ネットは『スカパー！動画ストアSPOOX』『スカパー！動画配信』でライブ配信される。

その他地上波、BS/CS放送やネットでの配信は予定していない。『スカパー！』では天皇杯注目の試合を中継・配信する。

スカパー！サッカーセット

第105回天皇杯の視聴方法

第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。

権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。

スカパー！天皇杯視聴プラン一覧

商品 お試し期間 月額料金 スカパー！サッカーセット

（TV・スマホ・タブレット・PC対応） 加入月視聴料0円 2,480円(税込)

※基本料429円(税込)が別途必要 SPOOX

（スマホ・タブレット・PC対応） なし 2,480円(税込)

FC町田ゼルビアvsヴィッセル神戸 チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表