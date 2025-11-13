このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoルクセンブルク
Stade de Luxembourg
team-logoドイツ
ルクセンブルクvsドイツを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
【11月15日】ルクセンブルクvsドイツのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第5節、ルクセンブルク代表対ドイツ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月15日(土)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、ルクセンブルク代表とドイツ代表が対戦する。

本記事では、ルクセンブルクvsドイツの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ルクセンブルクvsドイツ｜試合日程・キックオフ時間

ルクセンブルクvsドイツは、日本時間11月15日(土)にルクセンブルクのルクセンブルク市にある、スタッド・ドゥ・ルクセンブルクで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第5節
  • 日時：2025年11月15日(土) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ルクセンブルク代表 vs ドイツ代表
  • 会場：スタッド・ドゥ・ルクセンブルク

ルクセンブルクvsドイツ｜放送・配信予定

W杯欧州予選のルクセンブルクvsドイツは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ルクセンブルクvsドイツのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ルクセンブルクvsドイツ チーム情報

ルクセンブルク vs ドイツ スタメン

ルクセンブルクHome team crest

4-5-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGER
1
アントニー・モリス
18
C
ローラン・ヤンス
13
ディルク・カールソン
2
セイド・コラック
4
フロリアン・ボーネルト
16
レアンドロ・バレイロ
19
マティアス・フラガネ
15
オリヴィエ・ティル
8
クリストファー・マーティンズ
7
アイマン・ダルダリ
10
ダネル・シナニ
1
オリヴァー・バウマン
3
ヴァルデマール・アントン
4
C
ヨナタン・ター
22
ダヴィド・ラウム
23
リドル・バク
17
フロリアン・ヴィルツ
20
セルジュ・ニャブリ
5
アレクサンダル・パブロヴィッチ
19
リロイ・サネ
8
レオン・ゴレツカ
11
ニック・ヴォルテマーデ

4-2-3-1

GERAway team crest

LUX
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジェフ・シュトラッサー

GER
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・ナーゲルスマン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

LUX
-直近成績

ゴールを許す
1/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

GER
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

LUX

直近の 2 試合

GER

0

勝利

0

引分け

2

勝利

0

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
0/2

順位表

