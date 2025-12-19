LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝きの配信視聴方法

WOWOWでは、今シーズンを締めくくるスペシャル・プログラムとして、2025年に日本を飛び出しLPGAツアーに臨んだ5人のルーキーが歩んだ1年を、さまざまな視点から立体的に振り返る「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」が放送される。

本記事では、「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」 ｜見どころ

この番組の注目のゲストとなるのが俳優・モデルの紺野彩夏。ナレーションを務めることが決定し、5人のルーキーたちによる、声×映像のコラボレーションにも注目が集まる。

竹田麗央は3月の「ブルー・ベイLPGA」で優勝、岩井千怜は5月の「メキシコ・リビエラ・マヤ・オープン」で優勝。さらに、山下美夢有は日本人女子6人目となるメジャー優勝を果たすなど、女子選手の躍進は著しい。それだけに、彼女たちのこの1年は見逃せないものとなりそうだ。

【紺野彩夏 コメント】

歴史ある番組の、最後の特集でナレーションを務めさせていただけること、とても光栄に思います。私もこの間初めてゴルフをする機会があったので、選手の皆様の今年一年のご活躍を番組で拝見するのが楽しみでしたし、視聴者の皆様にもナレーションを通じてきちんとお届けできたらと思っています。選手の皆様が同年代ということで、私自身とても鼓舞される場面がありました。たくさんの方に観ていただけたら嬉しいです！

「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」 ｜放送/配信予定

「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」は、テレビ放送が衛星放送『WOWOWライブ』、ネット配信が『WOWOWオンデマンド』で行われる。

チャンネル 放送・配信時間 形態 WOWOWオンデマンド 【12/20(土)】21:00- ネット WOWOWライブ 【12/20(土)】21:00- CS放送

「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」｜視聴方法

前述の通り、「LPGA女子ゴルフツアー2025 THE ROOKIES 純真な一年、永遠の輝き」は、『WOWOWライブ』と『WOWOWオンデマンド』で配信される。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。