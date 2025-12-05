LPGAツアー2026はどこで見れる？ライブ配信視聴方法

U-NEXTでは、2026年シーズンよりゴルフのLPGAツアー（米国女子）および海外女子メジャー全5大会を独占ライブ配信することを発表した。

本記事では、LPGAのテレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

米国女子ゴルツアーLPGAはどこで見られる？

2026シーズンの米国女子LPGAツアーは、U-NEXTが独占ライブ配信を行うことが決定。

2025年まで配信していたWOWOWではライブ配信が行われないこととなった。

U-NEXTは2026年から、世界の主要なゴルフイベントのほぼすべてを独占ライブ配信。従来の海外男子メジャー全4大会、PGAツアー、JLPGAツアー、DPワールドツアー（欧州男子）、LET（欧州女子ツアー）などといった配信ラインナップに、来季からは女子の世界最高峰であるLPGAツアーと海外女子メジャー全5大会が加わる。

LPGAツアーとは？

LPGAツアーは、全米女子プロゴルフ協会によって1950年に設立された女子プロゴルフツアー。アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界各国でトーナメントが開催され、世界ランキング最上位の選手たちが年間女王の座を懸けてしのぎを削っている。日本からも岡本綾子、小林浩美、宮里藍らレジェンドが参戦し、畑岡奈紗、渋野日向子、勝みなみ、古江彩佳らもプレー。今季は山下美夢有、竹田麗央、西郷真央らが年間ランキング上位に名を連ねている。

LPGAの視聴方法

前述の通り、LPGAは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。見放題プランの31日間無料トライアルに登録すればすぐに視聴可能となる。（※お試し期間内での解約であれば追加料金無し）

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTゴルフページへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

メジャーもツアーも、ゴルフのすべてを独占配信

U-NEXTはこれまでも、男子のトップツアーであるPGAツアー（米国男子）や、マスターズ・トーナメントをはじめとした海外男子メジャー全4大会、世界屈指の集客力を誇るJLPGAツアー（国内女子）などの独占ライブ配信を行ってきた。

今回のパートナーシップ契約が加わることにより、男女すべての海外メジャー大会（男子4大会、女子5大会）がU-NEXTで視聴可能になるほか、DPワールドツアー（欧州男子）、LET（欧州女子）、アジアンツアー、さらにタイガー・ウッズ、ロリー・マキロイ、松山英樹など世界のトップゴルファーが参戦する新時代のゴルフリーグ「TGL」なども含めて主要な海外ツアーおよび大会が網羅されることになった。

U-NEXTで独占配信中、または独占配信予定のゴルフツアー

★PGAツアー（PGAツアー・チャンピオンズ含む）

★LPGAツアー

＜海外男子メジャー全4大会＞

※マスターズ・トーナメント

全米プロゴルフ選手権

全米オープンゴルフ選手権

全英オープンゴルフ選手権

＜海外女子メジャー全5大会＞

シェブロン選手権

全米女子プロゴルフ選手権

全米女子オープン

エビアン選手権

AIG全英女子オープン

★DPワールドツアー（欧州男子）

★LET（欧州女子）

★アジアンツアー・インターナショナルシリーズ

★ニュージーランドオープン

※JLPGAツアー

※ステップ・アップ・ツアー

★TGL

★各海外ツアーの過去大会映像

※★は「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能、無印は「ワールドゴルフパック」、U-NEXT月額プランの双方で視聴可能

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。