不振リヴァプール、シャビ・アロンソと最初の接触か…休暇中の指揮官の反応は「良好」とも

リヴァプールは、現在フリーのシャビ・アロンソ監督に最初の接触を行ったようだ。

昨季プレミアリーグを圧倒的な強さで制したリヴァプール。その後夏には5億ユーロ近い超大型補強を敢行して新シーズンに挑んだが、苦しい戦いが続くことに。プレミアリーグ第6節～第12節の間は1勝6敗と深刻な不振に陥ると、その後は公式戦13試合無敗と調子を取り戻したかに思われたが、24日の第23節ボーンマス戦では後半アディショナルタイムの失点で2-3と敗れている。

これでリーグ戦では5試合勝利なし。アルネ・スロット監督への重圧も高まっている状況だが、リヴァプールは選手時代にビッグイヤーをもたらした指揮官に接触した模様。スペイン『as』によると、シャビ・アロンソ監督とコンタクトを取ったようだ。

リヴァプール側は、現在指揮するスロット監督に対しては今季終了まで指揮を続けることを保証した模様。その一方で近い将来、遅くとも2026-27シーズンまでにシャビ・アロンソ監督が必ず復帰すると確信しているという。将来的に就任の意思があるかどうか見極めたい考えであり、そこで指揮官の側近と接触、良好な感触を得たようだ。クラブ側は、現役時代と指導者時代の両方の実績に敬意を持っていると伝えられている。

一方で、シャビ・アロンソ監督はレアル・マドリー指揮官退任後の現在は休暇中であり、遅かれ早かれ現場復帰を希望しているが、オファーにすぐさま飛びつく考えはないとのこと。それでも今回の接触により、2024年春に一度断りを入れたリヴァプールに対して当時持っていた疑念は払拭されたようだ。指揮官の目には現在、リヴァプールの指揮が魅力的に映っていると伝えられている。今後の動向に注目だ。