遠藤航を右サイドバックで？ ブラッドリー失ったリヴァプール指揮官「選択肢がないのなら創造的にならなければ…」

リヴァプールのアルネ・スロット監督は、遠藤航を右サイドバックで起用することを示唆した。

2023年に加入したリヴァプールで3シーズン目を迎えた遠藤。しかし、昨シーズン同様にベンチを温める時間の続く同選手は、ここまでわずか8試合の出場にとどまる。さらに、12月上旬のリーズ・ユナイテッド戦で足首を負傷して、1カ月余りの離脱を余儀なくされた。

それでも、4-1で勝利した12日のFAカップ3回戦のバーンズリー戦で遠藤はベンチ入り。今後さらに状態を上げてプレー時間を得ることが予想される中、チームは先日に右サイドバックのコナー・ブラッドリーを膝の負傷で失った。現在プレーできる本職の右サイドバックがジェレミー・フリンポンのみとなったことを受け、スロット監督は『All Red Video』の中で日本代表MFをこのポジションで起用する可能性を語った。

「ワタは1度しかトレーニングをしていなかった。それでも、ワタが復帰したことは良いことだ。なぜなら、我々はドミニク・ソボスライがサイドバックのポジションでプレーしなければならない場面を見てきて、このようなことは今シーズン、これが最後にならないのかもしれない」

「私は彼が中盤でプレーすることを好んでいるし、彼自身も中盤でのプレーを好んでいると思う。しかし、他に選択肢がないのなら、創造的である必要がある」