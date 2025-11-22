リーグ戦直近7戦6敗目と大不振のリヴァプール主将ファン・ダイク「雰囲気はとても悪い。この状況から抜け出さないと」

リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクは、敗れたノッティンガム・フォレスト戦後にコメントした。

22日に行われたプレミアリーグ第12節でリヴァプールはホームでノッティンガム・フォレストと対戦。32分にセットプレーから失点したリヴァプールは、その後VARに助けられる場面があったものの、後半にさらに2失点を喫して、0-3でノッティンガム・フォレストに敗れた。

直近のリーグ戦7試合で6敗目（1勝）を喫してこれで11位にまで後退したリヴァプールの主将ファン・ダイクは、試合後に「今はとても難しい状況だ。たくさんの簡単なゴールを許している」と話し、試合を振り返った。

「最初の30分、僕たちは本当に良く、本当に良いチャンスを作り出していた。そして、彼らはセットプレーから得点を挙げた。彼（ダン・エンドイェ）がアリソンの前にいたけど、得点は認められた。失点後にはナーバスになり、僕たちは急いでやろうとしたし、できる限り早急に同点にしようとしていた。全体的に見て、僕たちは良くなかった。すべてにおいて焦りすぎていた」

「僕たちはとても、とても難しい状況にいて、ここから抜け出さないといけない。君たち（メディア）に対して話すよりもドレッシングルームで話すことによってこれやっていきたい。僕たちは責任を負わないといけない」

「フットボールはチームスポーツで、僕たちはこの結果を受け入れ、ひたむきに一生懸命やらないといけない。今シーズンはこのように何度も言っていて、上手くいっていないけど、取り組み続ける必要がある。僕の目には雰囲気がとても悪いように見える。僕たちは自分たちを見つめ直す必要がある」