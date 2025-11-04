「最高の思い出しかない」リヴァプール指揮官スロットがA＝アーノルドとの再会に…ファンの歓迎については「どのようなものになるか」

リヴァプールのアルネ・スロット監督は、アンフィールドに帰還するトレント・アレクサンダー＝アーノルドについて語った。

アカデミーからリヴァプールで過ごし、2016年にファーストチームデビューを飾って以降、長年にわたって主力としてプレーしたアレクサンダー＝アーノルド。しかし、同選手は今夏に契約満了に伴い退団し、レアル・マドリーに新天地を求めた。

そんなアレクサンダー＝アーノルドの古巣帰還は退団からわずか半年で実現する。4日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でリヴァプールは本拠地アンフィールドにレアル・マドリーを迎える。

この試合を前にしたプレスカンファレンスでスロット監督はアレクサンダー＝アーノルドのアンフィールド帰還について「私が言えることは彼がどのような歓迎を私から受けるかということだけだ。この選手との間には最高の思い出がある。彼は副キャプテンを務め、私のチームでも昨シーズンに副キャプテンを務めた」と話し、自身の思いを続けた。

「私には彼と一緒に働いた記憶があり、ポジティブなことばかりで、テレビ越しに彼のプレーを見ていたときからポジティブな記憶しかない。リヴァプールのユニフォームを着てプレーする彼のいくつもの良い記憶を思い出すことができる。だから、彼は私から温かい歓迎を受けることになる」

「まず、明日彼がピッチに立つかどうか、我々のファンがどのようなリアクションを見せるか楽しみにしよう。どのようなものになるのか私にはわからない。しかし、彼は私から温かい歓迎を受けることだけは間違いない」