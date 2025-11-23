ホームで完敗のリヴァプール、スロット監督は「解決策はそう遠くない」と主張

リヴァプールのアルネ・スロット監督は敗戦にも毅然とした態度を見せた。

リヴァプールは22日、プレミアリーグ第12節でノッティンガム・フォレストと対戦。セットプレーから先制点を許すと、後半にも2点を奪われてアンフィールドで0-3と完敗を喫している。

試合後、スロット監督は「最初の30分は、選手たちが私の期待通りのプレーを見せてくれた。エネルギッシュにプレーし、得点につながるチャンスを作り出した。セットプレーで流れが変わり、ゴールも決まった。いくつか変更や調整を試みた。しかし、私の思い通りにはいかなかった。常に私の責任だ」と振り返った。

プレミアリーグで6敗目となり、選手たちの自信が薄れているかと問われると、スロットは「そんな風に感じたりはしない」と話す。

「私は選手たちを鼓舞し、後半の立ち上がりをうまく過ごせるよう情報を与えようとした。するとすぐに彼らは2-0とリードした。選手たちは諦めずにトライし続けた。彼らを責めることはできない。彼らは我々のシュートをすべてブロックしていた」

「解決策はそう遠くない。毎回チャンスを作ったし、10回もチャンスを逃したわけではない。この状況が永遠に続くわけではないが、失点した時に自分たちを見つめ直し、何を改善できるかを考えなければならない。2試合連続で無得点だ」

しかし、スロット監督は選手たちの士気は下がっていることを認めた。

「こうあるべきだ。どんな調子でも、ホームで3-0で負けている状況では、これまでの調子では無理だ。チャンピオンズリーグが近づいており、出場可能な選手たちは再び戦うためのエネルギーを取り戻さなければならない。アンフィールドで0-3で負けることは滅多にない。試合後、選手たちには、試合終了後にファンが歌っていたと話した。3-0で負けているなら、家に帰るのは別におかしくないことなわけだからね」