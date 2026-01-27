Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoカラバフ
チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【1月29日】リヴァプールvsカラバフのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【遠藤航所属】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、リヴァプール対カラバフの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

25-26 チャンピオンズリーグを独占中継・配信

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUCLもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

WOWOWオンデマンドなら面倒な手続きなし！すぐ視聴できる！

月額プランならいつでも解約可能！スポーツ、映画やドラマも見放題！

解約・違約金・縛りは一切なし

CLはWOWOWオンデマンドで全試合独占配信

今すぐ視聴

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。リヴァプールと、遠藤航が所属するカラバフが対戦する。

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

本記事では、リヴァプールvsカラバフのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

リヴァプールvsカラバフの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のリヴァプールvsカラバフは、リヴァプールのホーム「アンフィールド」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：リヴァプール vs カラバフ
  • 会場：アンフィールド

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

リヴァプールvsカラバフの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、リヴァプールvsカラバフの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

リヴァプールvsカラバフ チーム情報

リヴァプール vs カラバフ 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-2-2

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestQRB
1
アリソン・ベッカー
4
フィルジル・ファン・ダイク
30
ジェレミー・フリンポン
6
ミロシュ・ケルケズ
3
遠藤航
7
フロリアン・ヴィルツ
8
ドミニク・ソボスライ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
10
アレクシス・マクアリスター
22
ウーゴ・エキティケ
11
モハメド・サラー
99
マテウシュ・コハルスキ
2
マテウス・シルバ
81
ケビン・メディーナ
13
バフルール・ムスタファザード
44
エルヴィン・ジャファルグリエフ
35
ペドロ・ビカーリョ
10
アブデラ・ズビル
8
マルコ・ヤンコビッチ
15
レアンドロ・アンドラーデ
9
ジョナサン・モンティエル
17
カミロ・デュラン

4-2-3-1

QRBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • グルバン・グルバノフ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

QRB
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位表

0