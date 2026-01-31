Goal.com
プレミアリーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoニューカッスル
Yuta Tokuma

【2月1日】遠藤航出場予定！リヴァプール対ニューカッスルのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第24節

【遠藤航出場予定】2025-26プレミアリーグ第24節、リヴァプールvsニューカッスル・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第24節が日本時間2月1日(日)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、ニューカッスル・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、リヴァプールvsニューカッスルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対ニューカッスルの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsニューカッスル・ユナイテッドは、日本時間2026年2月1日(日)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第24節
  • 日時：2026年2月1日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs ニューカッスル・ユナイテッド
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

リヴァプール対ニューカッスルのテレビ放送・ネット配信予定

リヴァプール対ニューカッスルのU-NEXT視聴方法

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

リヴァプール対ニューカッスルの予想スタメンは？

リヴァプール vs ニューカッスル 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestNEW
1
アリソン・ベッカー
8
ドミニク・ソボスライ
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
5
イブラヒマ・コナテ
7
フロリアン・ヴィルツ
10
アレクシス・マクアリスター
11
モハメド・サラー
17
カーティス・ジョーンズ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
22
ウーゴ・エキティケ
1
ニック・ポープ
33
ダニエル・バーン
12
マリック・チャウ
4
スフェン・ボットマン
2
キーラン・トリッピアー
8
サンドロ・トナーリ
39
ブルーノ・ギマランイス
41
ジェイコブ・ラムジー
11
ハーヴィー・バーンズ
9
ヨアネ・ウィッサ
10
アンソニー・ゴードン

4-3-3

NEWAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
16/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

NEW
-直近成績

ゴールを許す
4/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

NEW

3

勝利

1

Draw

1

Win

13

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

