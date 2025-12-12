このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoブライトン
リヴァプールvsブライトンを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【12月14日】リヴァプール対ブライトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第16節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第16節、リヴァプールvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第16節が日本時間12月14日(日)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、三笘薫の所属するブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが対戦する。

【プレミア第16節】リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、リヴァプールvsブライトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対ブライトンの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは、日本時間2025年12月14日(日)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第16節
  • 日時：2025年12月14日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第16節】リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ブライトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第16節】リヴァプールvsブライトンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ブライトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ブライトンの予想スタメンは？

リヴァプール vs ブライトン 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBHA
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
2
ジョセフ・ゴメス
6
ミロシュ・ケルケズ
18
コーディ・ガクポ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
7
フロリアン・ヴィルツ
17
カーティス・ジョーンズ
8
ドミニク・ソボスライ
22
ウーゴ・エキティケ
1
バルト・フェルブルッヘン
24
フェルディ・カディオグル
27
マット・ウィーファー
5
ルイス・ダンク
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
10
ジョルジニオ・リュテル
29
マキシム・デ・カイペル
25
ディエゴ・ゴメス
11
ヤンクバ・ミンテ
17
カルロス・バレバ
18
ダニエル・ウェルベック

4-2-3-1

BHAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ファビアン・ヒュルツェラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
8/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

BHA
-直近成績

ゴールを許す
8/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

BHA

3

勝利

1

Draw

1

Win

11

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0