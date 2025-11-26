「感情はとてもネガティブで失望的」 リヴァプール指揮官スロット、ホームでの完敗に「1-4で敗れるとは誰も予想していなかったと…」

リヴァプールのアルネ・スロット監督は、敗れたPSV戦後にコメントした。

26日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でリヴァプールはホームでPSVと対戦。開始早々にPKから失点したリヴァプールだが、16分にドミニク・ソボスライが同点弾を挙げる。しかし、後半に入ると、PSVにさらに3得点を許したリヴァプールは1-4で敗れた。

これで公式戦3連敗となり、ホームで2連敗となるなど大不振の続くリヴァプールのスロット監督は、試合後にイギリス『TNTスポーツ』で「感情はとてもネガティブで失望的だ。0-1になってからの選手たちのリアクションに対してはポジティブになりたい。追いつき、2-1にするチャンスもあった。1-4で我々が敗れるなんて誰も予想していなかったと思う」と話し、落胆を続けた。

「ハーフタイム後、我々はかなり早い時間帯に2点目を許した。その後、2-2にするいくつかのチャンスがあった。そして、試合終了の10分や15分前に三度失点した。受け入れることが簡単な結果ではない。0-1の場面でのメンタリティは望んでいたものだったが、多くの失望的な場面の後、とても簡単なことではない」

「これを乗り越えることが唯一できることだ。現状を見つめ、本当に一生懸命に戦う必要がある。最初の45分間が終わった後の私のフィーリングは、1-1ではなく、勝ち越していることを期待するものだった。選手たちのリアクションはリヴァプールの選手たちから期待できるものだった」