リヴァプール、リーグ戦連敗をストップ！サラー＆フラーフェンベルフ弾でアストン・ヴィラを撃破

プレミアリーグ第10節が行われ、リヴァプールとアストン・ヴィラが対戦した。

リーグ戦4連敗中のリヴァプールはウーゴ・エキティケ、モハメド・サラー、ライアン・フラーフェンベルフらが先発。ドミニク・ソボスライがトップ下に入り、フロリアン・ヴィルツはベンチスタートとなった。

構成を戻したリヴァプールに対し、ヴィラがチャンスを作る。19分、マティ・キャッシュが右サイドを駆け上がってシュートを放つが、ポストに嫌われた。モーガン・ロジャーズもチャンスを作り、ヴィラを後押ししていく。

前線のエキティケが存在感をなかなか発揮できない中、43分にチャンスを作る。ソボスライのボールを頭で合わせてネットを揺らすも、オフサイドによって取り消しに。それでも45分、GKエミリアーノ・マルティネスのつなぎのミスを突き、サラーが右足で無人のゴールへ決めてリヴァプールが先制した。

1点をリードしたリヴァプールは自信を取り戻すように後半は落ち着いていく。58分、ゴール中央で受けたフラーフェンベルフが左足ミドルシュートでネットを揺らし、貴重な追加点を挙げた。

リヴァプールがリードを守りきり、2-0のまま試合は終了。リーグ戦の連敗を「4」で止めている。