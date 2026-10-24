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japan series 2026NPB
日本シリーズ第1戦～第3戦はU-NEXTでCMなし生中継！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

プロ野球日本シリーズ2026のテレビ放送まとめ｜全試合が見られるのはどこ？

プロ野球日本シリーズ2026、横浜DeNAベイスターズvs福岡ソフトバンクホークスのテレビ放送は試合によって違う？全試合が見られる中継局はどこ？地上波・民放局のスケジュールを紹介。

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10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！

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2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

本記事では、日本シリーズのテレビ放送スケジュールや全試合が見られる視聴方法を紹介する。

日本シリーズ2026のテレビ放送は？

プロ野球日本シリーズ2026の地上波テレビ放送は、第1戦～第3戦・第6戦・第7戦が『TBS系列』、第4戦が『日本テレビ系列』、第5戦が『テレビ朝日系列』による生中継が予定されている。

地上波テレビ放送局一覧は以下の通り。

試合

開催日時

対戦カード

地上波テレビ中継

第1戦

10/24(土)
18:30

DeNA vs ソフトバンク

TBS系列

第2戦

10/25(日)
18:00

DeNA vs ソフトバンク

TBS系列

第3戦

10/27(火)
18:00

ソフトバンク vs DeNA

TBS系列

第4戦

10/28(水)
18:00

ソフトバンク vs DeNA

日本テレビ系列

第5戦

10/29(木)
18:00

ソフトバンク vs DeNA

テレビ朝日系列

第6戦

10/31(土)
18:30

DeNA vs ソフトバンク

TBS系列

第7戦

11/1(日)
18:00

DeNA vs ソフトバンク

TBS系列

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

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日本シリーズ2026はNHK BS・CSで全試合見られる？

日本シリーズ2026は、衛星放送『NHK BS』で第2戦・第3戦を生中継する。

また、CS放送『TBSチャンネル2』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦を録画放送予定だ。

NHK BS・CSともに全試合の中継予定はなく、衛星放送だけで日本シリーズの全試合を視聴することはできない。

チャンネル

形態

中継試合

NHK BS

衛星放送

第2・3戦を生中継

TBSチャンネル2

CS放送

第1～3・6・7戦を録画放送

NHK総合

地上波

×

NHK BSプレミアム4K

衛星放送

×

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日本シリーズ2026をネットで全試合見る方法は？

プロ野球日本シリーズ2026は、ネット『TVer』が全試合をライブ配信。ただし、民放各局の同時配信となるため、試合の合間のCMなどは地上波テレビ同様に流れる。

一方、『U-NEXT』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦では日本シリーズの大部分をライブ配信するうえ、テレビCMなどはなしでノーカットの生中継となる。

その他、『Hulu』では第4戦、『ABEMA』では第5戦をライブ配信する。

配信サービス

中継試合

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

第1～3・6・7戦

Hulu

第4戦

ABEMA

第5戦

TVer

全試合

DAZN

×

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日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

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U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
日本シリーズ第1～3・6・7戦はU-NEXTでライブ配信！CMなしで完全ノーカット配信31日間無料トライアルで視聴

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu LogoHulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

  1. Hulu公式サイトにアクセス
  2. 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
  3. 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【10/28】日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！見放題作品多数今すぐ視聴

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

dena softbank 20261029 abema（C）AbemaTV,Inc.

ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
【10/29】ABEMAで日本シリーズ第5戦をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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