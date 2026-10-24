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2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、日本シリーズのテレビ放送スケジュールや全試合が見られる視聴方法を紹介する。

日本シリーズ2026のテレビ放送は？

プロ野球日本シリーズ2026の地上波テレビ放送は、第1戦～第3戦・第6戦・第7戦が『TBS系列』、第4戦が『日本テレビ系列』、第5戦が『テレビ朝日系列』による生中継が予定されている。

地上波テレビ放送局一覧は以下の通り。

試合 開催日時 対戦カード 地上波テレビ中継 第1戦 10/24(土)

18:30 DeNA vs ソフトバンク TBS系列 第2戦 10/25(日)

18:00 DeNA vs ソフトバンク TBS系列 第3戦 10/27(火)

18:00 ソフトバンク vs DeNA TBS系列 第4戦 10/28(水)

18:00 ソフトバンク vs DeNA 日本テレビ系列 第5戦 10/29(木)

18:00 ソフトバンク vs DeNA テレビ朝日系列 第6戦 10/31(土)

18:30 DeNA vs ソフトバンク TBS系列 第7戦 11/1(日)

18:00 DeNA vs ソフトバンク TBS系列

※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。

日本シリーズ2026はNHK BS・CSで全試合見られる？

日本シリーズ2026は、衛星放送『NHK BS』で第2戦・第3戦を生中継する。

また、CS放送『TBSチャンネル2』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦を録画放送予定だ。

NHK BS・CSともに全試合の中継予定はなく、衛星放送だけで日本シリーズの全試合を視聴することはできない。

チャンネル 形態 中継試合 NHK BS 衛星放送 第2・3戦を生中継 TBSチャンネル2 CS放送 第1～3・6・7戦を録画放送 NHK総合 地上波 × NHK BSプレミアム4K 衛星放送 ×

日本シリーズ2026をネットで全試合見る方法は？

プロ野球日本シリーズ2026は、ネット『TVer』が全試合をライブ配信。ただし、民放各局の同時配信となるため、試合の合間のCMなどは地上波テレビ同様に流れる。

一方、『U-NEXT』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦では日本シリーズの大部分をライブ配信するうえ、テレビCMなどはなしでノーカットの生中継となる。

その他、『Hulu』では第4戦、『ABEMA』では第5戦をライブ配信する。

配信サービス 中継試合 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 第1～3・6・7戦 Hulu 第4戦 ABEMA 第5戦 TVer 全試合 DAZN ×

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。