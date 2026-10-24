2026年のプロ野球日本シリーズでは、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。
本記事では、日本シリーズのテレビ放送スケジュールや全試合が見られる視聴方法を紹介する。
日本シリーズ2026のテレビ放送は？
プロ野球日本シリーズ2026の地上波テレビ放送は、第1戦～第3戦・第6戦・第7戦が『TBS系列』、第4戦が『日本テレビ系列』、第5戦が『テレビ朝日系列』による生中継が予定されている。
地上波テレビ放送局一覧は以下の通り。
試合
開催日時
対戦カード
地上波テレビ中継
第1戦
10/24(土)
DeNA vs ソフトバンク
TBS系列
第2戦
10/25(日)
DeNA vs ソフトバンク
TBS系列
第3戦
10/27(火)
ソフトバンク vs DeNA
TBS系列
第4戦
10/28(水)
ソフトバンク vs DeNA
日本テレビ系列
第5戦
10/29(木)
ソフトバンク vs DeNA
テレビ朝日系列
第6戦
10/31(土)
DeNA vs ソフトバンク
TBS系列
第7戦
11/1(日)
DeNA vs ソフトバンク
TBS系列
※一方のチームが4勝した時点で日本シリーズは終了。勝者決定後は以降の試合は開催なし。
日本シリーズ2026はNHK BS・CSで全試合見られる？
日本シリーズ2026は、衛星放送『NHK BS』で第2戦・第3戦を生中継する。
また、CS放送『TBSチャンネル2』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦を録画放送予定だ。
NHK BS・CSともに全試合の中継予定はなく、衛星放送だけで日本シリーズの全試合を視聴することはできない。
チャンネル
形態
中継試合
NHK BS
衛星放送
第2・3戦を生中継
TBSチャンネル2
CS放送
第1～3・6・7戦を録画放送
NHK総合
地上波
×
NHK BSプレミアム4K
衛星放送
×
日本シリーズ2026をネットで全試合見る方法は？
プロ野球日本シリーズ2026は、ネット『TVer』が全試合をライブ配信。ただし、民放各局の同時配信となるため、試合の合間のCMなどは地上波テレビ同様に流れる。
一方、『U-NEXT』では第1戦～第3戦・第6戦・第7戦では日本シリーズの大部分をライブ配信するうえ、テレビCMなどはなしでノーカットの生中継となる。
その他、『Hulu』では第4戦、『ABEMA』では第5戦をライブ配信する。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式「日本シリーズ第3戦」配信ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
- メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
- あとは試合配信ページから視聴を開始するだけ！
【Hulu】第4戦をライブ配信！
10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
- Hulu公式サイトにアクセス
- 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信
- 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！
【ABEMA】第5戦をライブ配信！
『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。
無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。
なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。
■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
- 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
- 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
- パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。